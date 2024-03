Matura matematyka 2024: Uczniowie będą mieli łatwiej! Tego na pewno nie będzie na egzaminie

Nie ma co ukrywać - matura z matematyki to dla wielu najtrudniejszy przedmiot do zdania. Jest przedmiotem obowiązkowym, więc trzeba uzyskać przynajmniej 30%, aby skutecznie przejść przez egzamin dojrzałości. Dyrektor CKE Marcin Smolik wspomniał w rozmowie z naszym dziennikarzem, że jednym z kluczy do sukcesu jest systematyczne utrwalania materiału. Najlepiej zacząć już teraz, a nie zostawiać naukę na okres poświąteczny. Postanowiliśmy wlać w serca maturzystów odrobinę optymizmu. Wygląda na to, że matura z matematyki może być prostsza, niż jeszcze kilka lat temu. Zmiany na egzaminie maturalnym powinny przypaść do gustu większości uczniów. Skupmy się w tym miejscu na matematyce.

Matura 2024 matematyka: Zmiany dla maturzystów. Same dobre wieści

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej potwierdził nam informacje, które już wcześniej docierały do uczniów - Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań. Podstawą programową kształcenia ogólnego jest rozporządzenie ministra edukacji - potwierdził nam dyrektor Smolik. Co to oznacza w kontekście matematyki na poziomie podstawowym?

Matura z matematyki potrwa 180 minut - zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Co istotne, na "podstawie" aż 29 punktów z 46 możliwych można uzyskać z zadań zamkniętych. Na tym dobre wieści się nie kończą. Zostały bowiem usunięte lub ograniczone zadania na dowodzenie, dowód geometryczny, wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich, wielomiany, stereometrię i bryły obrotowe.

Większość z tych zagadnień stanowiła nie lada wyzwanie dla maturzystów. Większość ekspertów otwarcie przyznaje, że w 2024 roku formuła 2023 powinna być łatwiejsza od tej, którą rozwiązywali uczniowie w okresie przed pandemią koronawirusa. Nie zmienia to faktu, że warto rozwiązywać archiwalne i przykładowe arkusze CKE (jeden z nich podajemy w galerii pod tekstem). Podobne zadania na pewno pojawią się na majowej maturze. Warto też śledzić nasz serwis, bo regularnie będziemy przekazywać przydatne informacje dla maturzystów. Wszystkim życzymy wymarzonych wyników, nie tylko z matematyki.

W galerii poniżej zobaczycie arkusze CKE i odpowiedzi z matury próbnej 2024 z matematyki, poziom podstawowy [formuła 2023]

