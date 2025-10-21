Na torach rozwoju – Fundusze Europejskie wspierają małopolską kolej

2025-10-21 0:00 Materiał sponsorowany

Kolej to nie tylko pociągi. To bezpieczeństwo, wygoda, ekologia i rozwój! To przyszłość, a wielomilionowe nakłady na rozwój połączeń kolejowych w Małopolsce to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców i przedsiębiorców, jak i odwiedzających nas turystów. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej powstają nowe linie kolejowe, modernizowane są dworce i tory, a pociągi stają się szybsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne. To ułatwia życie mieszkańcom i przyciąga turystów. Inwestycje w kolej to także krok w stronę czystszego powietrza w Małopolsce.

Na torach rozwoju – Fundusze Europejskie wspierają małopolską kolej

i

Autor: Michał Stawowiak/ Materiały prasowe

Rozwijany od wielu lat system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmujący kolejne trasy oraz zakup nowoczesnego taboru, z którego każdego dnia korzystają tysiące mieszkańców regionu – to najkrótsza charakterystyka działań podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju tej formy transportu – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Człowiek na pierwszym miejscu

Koleje Małopolskie to marka zbudowana z myślą o człowieku. Cały system komunikacyjny regionu został zaplanowany tak, aby odpowiadał na potrzeby wszystkich podróżnych. Unijne dofinansowanie pozwoliło też na utworzenie nowoczesnego zaplecza kolejowego w Krakowie. Kolejne powstanie w Oświęcimiu. Obie inwestycje otrzymały łącznie ponad 100 milionów złotych dofinansowania.

Nie można pominąć faktu, że Koleje Małopolskie to stabilny pracodawca.

W naszej pracy czuć atmosferę zorientowania na drugiego człowieka. Oprócz typowych benefitów, które są dostępne w większości firm, mamy możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach. Te szkolenia nie tylko podnoszą nasze kwalifikacje, ale też pozwalają nam lepiej radzić sobie w codziennych wyzwaniach – zarówno w pracy technicznej, jak i w kontakcie z pasażerami - mówi Konrad Kwietniewski, który od 8 lat pracuje jako maszynista. 

Wygoda na co dzień

Kolej to wciąż najszybszy, a często też najwygodniejszy sposób, aby podróżować po Małopolsce.

Kiedy spieszę się do pracy, mogę z łatwością podładować telefon w pociągu, nie muszę myśleć o tym rano. To niby prosta rzecz, ale usprawniająca codzienność – mówi Aleksandra, jedna z pasażerek.

Dotychczas po małopolskich torach jeżdżą 22 pociągi zakupione w ramach programu regionalnego.

Są bezpieczne i wygodne, pozwalają na komfortowe podróżowanie zarówno turystom jak i mieszkańcom regionu. Podróżni doceniają ich wyposażenie m.in. klimatyzację, WiFi, miejsca na rowery i na bagaż. Już w przyszłym roku Małopolskie Koleje zasili kolejnych 6 składów.

W zgodzie z naturą

Zrównoważony rozwój to fundament polityki transportowej regionu. Postawiono nacisk na innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do ograniczenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza. Pociągi są energooszczędne, co sprawia, że przejazdy są bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto, oferta małopolskich kolei poszerzyła się o autobusowe linie dowozowe. Dzięki unijnemu wsparciu, zakupiono ekologiczny tabor autobusowy, który dociera tam, gdzie podróż pociągami nie jest możliwa. Mądrze zaplanowana strategia rozwoju transportu w Małopolsce pozwoliła na utworzenie siatki połączeń na terenie całego województwa. Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tych celów.

Na torach rozwoju – Fundusze Europejskie wspierają małopolską kolej

i

Autor: Michał Stawowiak/ Materiały prasowe

Przyszłość, która staje się rzeczywistością

Rozbudowa sieci kolejowej, inwestycje w nowoczesne pojazdy, a także ciągła modernizacja infrastruktury to tylko niektóre przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach. Zostanie rozwinięta także oferta przewozowa m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości na obsługiwanych trasach.

Koleje Małopolskie to symbol naszej przyszłości. Dzięki inwestycjom w tę gałąź gospodarki nie tylko podnosimy jakość transportu, ale także kształtujemy nowe miejsca pracy w regionie. Naszym celem jest jeszcze większa intensyfikacja działań w tych obszarach tak, by każdy mógł podróżować komfortowo i bezpiecznie. Małopolska od lat konsekwentnie podąża po torach rozwoju – mówi Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poprzez dbałość o ludzi i naturę, kolej na naszych oczach staje się symbolem zrównoważonej przyszłości.

Materiał Sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FUNDUSZE EUROPEJSKIE