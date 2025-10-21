Na torach rozwoju – Fundusze Europejskie wspierają małopolską kolej

Rozwijany od wielu lat system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmujący kolejne trasy oraz zakup nowoczesnego taboru, z którego każdego dnia korzystają tysiące mieszkańców regionu – to najkrótsza charakterystyka działań podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju tej formy transportu – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Człowiek na pierwszym miejscu

Koleje Małopolskie to marka zbudowana z myślą o człowieku. Cały system komunikacyjny regionu został zaplanowany tak, aby odpowiadał na potrzeby wszystkich podróżnych. Unijne dofinansowanie pozwoliło też na utworzenie nowoczesnego zaplecza kolejowego w Krakowie. Kolejne powstanie w Oświęcimiu. Obie inwestycje otrzymały łącznie ponad 100 milionów złotych dofinansowania.

Nie można pominąć faktu, że Koleje Małopolskie to stabilny pracodawca.

W naszej pracy czuć atmosferę zorientowania na drugiego człowieka. Oprócz typowych benefitów, które są dostępne w większości firm, mamy możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach. Te szkolenia nie tylko podnoszą nasze kwalifikacje, ale też pozwalają nam lepiej radzić sobie w codziennych wyzwaniach – zarówno w pracy technicznej, jak i w kontakcie z pasażerami - mówi Konrad Kwietniewski, który od 8 lat pracuje jako maszynista.

Wygoda na co dzień

Kolej to wciąż najszybszy, a często też najwygodniejszy sposób, aby podróżować po Małopolsce.

Kiedy spieszę się do pracy, mogę z łatwością podładować telefon w pociągu, nie muszę myśleć o tym rano. To niby prosta rzecz, ale usprawniająca codzienność – mówi Aleksandra, jedna z pasażerek.

Dotychczas po małopolskich torach jeżdżą 22 pociągi zakupione w ramach programu regionalnego.

Są bezpieczne i wygodne, pozwalają na komfortowe podróżowanie zarówno turystom jak i mieszkańcom regionu. Podróżni doceniają ich wyposażenie m.in. klimatyzację, WiFi, miejsca na rowery i na bagaż. Już w przyszłym roku Małopolskie Koleje zasili kolejnych 6 składów.

W zgodzie z naturą

Zrównoważony rozwój to fundament polityki transportowej regionu. Postawiono nacisk na innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do ograniczenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza. Pociągi są energooszczędne, co sprawia, że przejazdy są bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto, oferta małopolskich kolei poszerzyła się o autobusowe linie dowozowe. Dzięki unijnemu wsparciu, zakupiono ekologiczny tabor autobusowy, który dociera tam, gdzie podróż pociągami nie jest możliwa. Mądrze zaplanowana strategia rozwoju transportu w Małopolsce pozwoliła na utworzenie siatki połączeń na terenie całego województwa. Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tych celów.

i Autor: Michał Stawowiak/ Materiały prasowe

Przyszłość, która staje się rzeczywistością

Rozbudowa sieci kolejowej, inwestycje w nowoczesne pojazdy, a także ciągła modernizacja infrastruktury to tylko niektóre przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach. Zostanie rozwinięta także oferta przewozowa m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości na obsługiwanych trasach.

Koleje Małopolskie to symbol naszej przyszłości. Dzięki inwestycjom w tę gałąź gospodarki nie tylko podnosimy jakość transportu, ale także kształtujemy nowe miejsca pracy w regionie. Naszym celem jest jeszcze większa intensyfikacja działań w tych obszarach tak, by każdy mógł podróżować komfortowo i bezpiecznie. Małopolska od lat konsekwentnie podąża po torach rozwoju – mówi Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poprzez dbałość o ludzi i naturę, kolej na naszych oczach staje się symbolem zrównoważonej przyszłości.

Materiał Sponsorowany