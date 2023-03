Nagi mężczyzna znaleziony w środku nocy na krakowskich Azorach. Interweniowała straż miejska

Kraków. Na Azorach straż miejska znalazła nagiego mężczyznę. Cierpiał na problemy psychiczne

W niedzielę, 19 marca około godz. 3.00 w nocy, na ul. Stachiewicza w Krakowie straż miejska znalazła zupełnie nagiego mężczyznę. Kontakt z nim był utrudniony, jednak przyczyną jego nienaturalnego zachowania nie było nadużycie alkoholu lub innych substancji odurzających, lecz problemy psychiczne. Mundurowi zapewnili mężczyźnie odzież i wezwali pomoc medyczną. Konieczne okazało się przetransportowanie pacjenta do szpitala na obserwację. - Strażnicy zauważyli przy ul. Stachiewicza zupełnie nagiego mężczyznę. Funkcjonariusze zaproponowali mu pomoc, jednak szybko zorientowali się, że mają do czynienia z osobą z problemami psychicznymi i konieczna jest opieka lekarska.W trakcie oczekiwania na przyjazd ratowników zorganizowali dla niego odzież i okryli go kocem termicznym. Został zabrany do szpitala na obserwację - poinformowała krakowska straż miejska.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

