Najwyższa jakość jest dla nich priorytetem. Polacy stawiają na ich produkty od pokoleń

Matura 2024. Jak napisać rozprawkę? Musisz o tym pamiętać. To podstawy. Zobacz przykłady, które rozwieją twoje wątpliwości

Miś z Krupówek błaga o pomoc! Te słowa dają do myślenia. „Proszę, napiszcie…”

Delecta, której jedną z kluczowych wartości jest zaufanie, postanowiła sprawdzić, co tak naprawdę znaczy ono dla Polaków. Okazuje się, że najczęściej definiujemy zaufanie jako najwyższą wartość, ufność, wsparcie i bezpieczeństwo. Postrzegamy je jako długotrwały proces, który buduje się latami, dlatego też w największym stopniu ufamy rodzicom (83%). Zaufanie do bliskich i poleganie na ich opinii często przekłada się także na nasze wybory zakupowe, ponieważ bardziej ufamy produktom polecanym przez rodzinę (63%).

i Autor: materiały prasowe

Przepis na zaufanie w kuchni

Podczas robienia zakupów stawiamy na marki, które nie bez przyczyny są na rynku od lat. Zdecydowanie większe zaufanie wzbudzają w nas te z nich, które mogą poszczycić się wieloletnią tradycją (51%) oraz polskim pochodzeniem (45%). Sięgając natomiast po konkretny produkt, kierujemy się jego składem lub wcześniejszymi pozytywnymi doświadczeniami, które są dla nas gwarancją tego, że nas nie zawiedzie. Chcąc mieć pewność, że dany wypiek się uda, większość z nas wybiera przede wszystkim produkt o dobrym składzie, wysokiej jakości, naturalny oraz bez konserwantów i sztucznych barwników. Polska marka Delecta od zawsze przykłada wagę do najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów oraz tradycji wynikającej z dwustuletniego doświadczenia produkcyjnego. To dlatego cieszy się zaufaniem wśród Polaków i znajduje się w czołówce najbardziej znanych marek produktów do pieczenia i deserów.

Oprócz zaufanych produktów o dobrym składzie, innym czynnikiem, który ma wpływ na sukces w kuchni, jest sprawdzony przepis. Polacy są zgodni, że najlepsze potrawy powstają z przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie (70%). Chcąc odtworzyć ulubiony smak, sięgamy po sprawdzone receptury, które nigdy nas nie zawiodły. Nierzadko wśród składników znajdziemy produkty konkretnych marek, które są na rynku od dawna i którym przed laty zaufali nasi bliscy.

* Wszystkie dane pochodzą z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie marki Delecta przeprowadzonego w dniach 21.12.2023-02.01.2024 metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 1010 dorosłych respondentów.

Artykuł sponsorowany