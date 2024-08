Nowy rok szkolny. Dobre wieści dla uczniów. W 2024 i 2025 nie zabraknie dni wolnych!

1 września uczniowie wrócą do szkół i rozpoczną nowy rok szkolny 2024/2025. Zmian będzie sporo. Są m.in. nowe przepisy dotyczące organizacji lekcji religii i etyki. Łatwiej niż wcześniej będzie można tworzyć grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywać "stare" podręczniki i nie ma konieczności kupowania nowych.

- Dotychczasowe podręczniki zawierają wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej odpowiedniej dla danego typu szkoły i danych zajęć edukacyjnych - czytany na stronie gov.pl. - Uważajcie na oszustów naciągaczy, którzy twierdzą, że zmiany wymagają nowych podręczników - zaapelowała do rodziców Barbara Nowacka, Minister Edukacji Narodowej.

Jeżeli nie dość dobrze wypoczęliście na wakacjach i drżycie na samą myśl o nowym roku szkolnym, to uspokajamy, że w roku szkolnym 2024/2025 również będzie czas na dłuższy odpoczynek. Już teraz sprawdźcie kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2024/2025, aby móc sprawniej zaplanować wyjazd czy po prostu leniwy odpoczynek ze znajomymi lub w gronie rodzinnym. W październiku trzeba chodzić do szkoły, ale już w listopadzie na uczniów czeka pierwsza dłuższa przerwa.

Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2024/2025

1 listopada mamy Wszystkich Świętych, co w połączeniu z 2 listopada (sobota) i 3 listopada (niedziela) daje trzy dni wolnego. Kolejne dni wolne to 9 - 11 listopada. Z kolei na pierwszą, naprawdę długą przerwę od nauki, trzeba poczekać do grudnia, czyli do przerwy świątecznej. Poniżej znajdziecie kalendarz dni wolnych na nowy rok szkolny 2024/2025. To prawdziwy niezbędnik dla każdego ucznia.

1 - 3 listopada 2024 (Wszystkich Świętych)

9 - 11 listopada 2024 (Święto Niepodległości)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2024 r.

4 - 6 stycznia 2025 (Święto Trzech Króli)

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna: 17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r.

1 - 4 maja - Majówka; w zależności od tego, czy uczniowie 2 maja pójdą do szkoły

Koniec roku szkolnego: 27 czerwca 2025 r.

Wakacje: 28 czerwca - 31 sierpnia 2025 r.

