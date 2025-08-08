Pięć nastolatek poszukiwanych przez policję. Łączy je miejsce zamieszkania

Krakowska policja prowadzi poszukiwania pięciu nastolatek, które w ostatnich dniach samowolnie oddaliły się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginionych dziewcząt, o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.

Kim są zaginione nastolatki z Krakowa? Policja publikuje rysopisy

Policja opublikowała rysopisy zaginionych nastolatek, prosząc o pomoc w ich odnalezieniu. Funkcjonariusze apelują o kontakt wszystkie osoby, które widziały dziewczęta lub posiadają informacje na temat ich obecnego miejsca pobytu.

  • Sabina Kudrzycka, lat 15, wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe.
  • Amelia Korlak, lat 16, wzrost ok. 157 cm, waga ok. 50 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w bluzę rozpinaną koloru niebiesko-szarego, szerokie, wypłowiałe dżinsy z prześwitami.
  • Natalia Wiśniewska, lat 16, wzrost ok. 154 cm, waga 54 kg, włosy czarne do ramion. W dniu zaginięcia ubrana w czerwoną koszulkę reprezentacji Hiszpanii z napisem na plecach Lamine Yamal i dużym nr 19, warkoczyki na głowie
  • Wiktoria Grucza, lat 17, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.
  • Oliwia Bomska, lat 16, wzrost ok.170, waga ok. 60, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.

Jak podaje policja, pierwsza grupa - składająca się z trzech nastolatek - oddaliła się 4 sierpnia, natomiast druga grupa - licząca dwie osoby - zniknęła 6 sierpnia. Nastolatki nie nawiązały kontaktu, a ich obecne miejsce pobytu jest nieznane.

Apel policji o pomoc w poszukiwaniach nastolatek z Krakowa

Komisariat Policji V w Krakowie prosi o kontakt wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych nastolatkach. Można dzwonić pod numery telefonów: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numer alarmowy 112. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się cenna i pomóc w odnalezieniu dziewcząt.

