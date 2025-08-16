Pilny komunikat policji w Zakopanem. Szukają zaginionego chłopca

Adrian Teliszewski
2025-08-16 20:23

W Zakopanem trwa akcja poszukiwawcza. Policja prowadzi działania w celu odnalezienia zaginionego chłopca nazywającego się Essu Almenhali. Dziecko zaginęło w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku, około godziny 18:00 w popularnym rejonie Krupówek. Służby apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogły widzieć chłopca lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia. Wizerunek zaginionego został upubliczniony. Wiadomo też, jak chłopiec był ubrany w chwili zaginięcia.

Autor: Andrzej Rembowski/cc0/pixabay, Policja Zakopane
  • Policja w Zakopanem poszukuje Essu Almenhali, zaginionego 16 sierpnia 2025 roku około godziny 18:00 w rejonie Krupówek.
  • Chłopiec w chwili zaginięcia ubrany był w białą koszulkę, białe buty i jasnoniebieskie spodnie.
  • Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją pod numerami 478347400, 478347404 lub 112.
  • Policja apeluje o udostępnianie komunikatu o zaginięciu i zwracanie uwagi na osoby odpowiadające rysopisowi.

Zakopane: Zaginął chłopiec w rejonie Krupówek. Policja prosi o pomoc

Policja w Zakopanem prowadzi intensywne poszukiwania zaginionego Essu Almenhali, który zaginął w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku, około godziny 18:00 w rejonie Krupówek. Chłopiec ubrany był w białą koszulkę, białe buty oraz jasnoniebieskie spodnie.

- Wszystkie osoby, które widziały dziecko lub posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o natychmiastowy kontakt z Policją pod numerem 478347400, 478347404 lub 112 – apeluje policja.

Zaginięcie dziecka w tak ruchliwym miejscu jak Krupówki budzi szczególny niepokój, dlatego policja prosi o szerokie udostępnianie komunikatu o poszukiwaniach. Liczy się każda sekunda.

Policja prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby odpowiadające temu rysopisowi. Krupówki to miejsce, gdzie codziennie przebywają setki turystów, dlatego istnieje duża szansa, że ktoś widział zaginionego chłopca.

Apelujemy do wszystkich osób przebywających w Zakopanem i okolicach o udostępnianie komunikatu o zaginięciu. Każda informacja może być cenna i przyczynić się do szybkiego odnalezienia dziecka.

Święto Wojska Polskiego w Krakowie
Autor: Policja Zakopane
ZAGINIONE DZIECKO
POLICJA ZAKOPANE
POSZUKIWANI MAŁOPOLSKA