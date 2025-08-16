Policja w Zakopanem poszukuje Essu Almenhali, zaginionego 16 sierpnia 2025 roku około godziny 18:00 w rejonie Krupówek.

Zakopane: Zaginął chłopiec w rejonie Krupówek. Policja prosi o pomoc

Policja w Zakopanem prowadzi intensywne poszukiwania zaginionego Essu Almenhali, który zaginął w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku, około godziny 18:00 w rejonie Krupówek. Chłopiec ubrany był w białą koszulkę, białe buty oraz jasnoniebieskie spodnie.

- Wszystkie osoby, które widziały dziecko lub posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o natychmiastowy kontakt z Policją pod numerem 478347400, 478347404 lub 112 – apeluje policja.

Zaginięcie dziecka w tak ruchliwym miejscu jak Krupówki budzi szczególny niepokój, dlatego policja prosi o szerokie udostępnianie komunikatu o poszukiwaniach. Liczy się każda sekunda.

Policja prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby odpowiadające temu rysopisowi. Krupówki to miejsce, gdzie codziennie przebywają setki turystów, dlatego istnieje duża szansa, że ktoś widział zaginionego chłopca.

Apelujemy do wszystkich osób przebywających w Zakopanem i okolicach o udostępnianie komunikatu o zaginięciu. Każda informacja może być cenna i przyczynić się do szybkiego odnalezienia dziecka.

Święto Wojska Polskiego w Krakowie