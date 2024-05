Uderzył kobietę w centrum Krakowa. Damski bokser pozostaje bezkarny

Od zdarzenia minął już ponad miesiąc, ale sprawca w dalszym ciągu pozostaje bezkarny, dlatego krakowska policja prosi o pomoc w ustaleniu personaliów mężczyzny, który na ul. Floriańskiej uderzył kobietę. Zdjęcia damskiego boksera zostały upublicznione i funkcjonariusze liczą na to, że ktoś rozpozna mężczyznę. Osoby posiadające wiedzę na jego temat są proszone o kontakt z policją.

- Policjanci zwracają się o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa, który na ul. Floriańskiej uderzył kobietę. Sytuacja miała miejsce 14 kwietnia 2024 roku we wczesnych godzinach rannych. Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się do ustalenia jego personaliów. Informacje w tej sprawie prosimy kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: [email protected]. Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym - informują mundurowi z Krakowa.

