Próba porwania niewinnego dziecka. To obrzydliwe, co chcieli mu zrobić! Zatrzymali dwóch zboczeńców

Planowali porwanie i wykorzystanie dziecka. Policja zatrzymała dwóch pedofili

Dzięki działaniom zainicjowanym przez policjantów z krakowskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości udało się ustalić i zatrzymać dwóch pedofilów. Do pierwszego zatrzymania doszło jeszcze w październiku 2022 roku, a ujętego mężczyznę aresztowano za posiadanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. W trakcie kolejnych, prowadzonych w tej sprawie czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany mężczyzna kontaktował się przez Internet z innym pedofilem i wspólnie planowali szokujące wręcz przestępstwo. Zboczeńcy nie tylko wymieniali między sobą treści pornograficzne z udziałem małoletnich, lecz chcieli też porwać dziecko i wykorzystać je seksualnie. Po ujawnieniu korespondencji z komunikatora internetowego, mundurowi podjęli intensywne kroki w celu ustalenia danych personalnych drugiego z przygotowujących uprowadzenie mężczyzn. Również on znajduje się już za kratkami, gdzie poczeka do rozpoczęcia procesu.

Pedofilowi w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie przedstawiono zarzut posiadania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich a także czynienia przygotowań do uprowadzenia małoletniego w celu jego seksualnego wykorzystania. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jak udało nam się dowiedzieć, mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa mazowieckiego. Śledczy uważają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

