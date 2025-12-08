Rowerowa perła Małopolski. Fundusze Europejskie dla regionu

i Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej uhonorowani zostali zwycięzcy, których inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim zmieniają życie: od kultury i rekreacji przez zdrowie po tworzenie miejsc integracji społecznej. Oto pierwsza część laureatów.

– Fundusze Europejskie to nie tylko liczby i dokumenty. To przede wszystkim ludzie, ich pasja i odwaga w realizowaniu pomysłów, które zmieniają Małopolskę. Każdy z nagrodzonych projektów jest dowodem na to, że wspólnie potrafimy tworzyć region nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom – powiedział Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poznajcie naszych laureatów i inwestycje najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu, które stały się inspiracją dla całej Małopolski. Oto pierwsza część.

Rowerowa perła Małopolski

Fundusze unijne pozwoliły na realizację kluczowych odcinków trasy, takich jak "Czarna Dama" czy "Zatopiona Osada", które dziś przyciągają miłośników aktywnego wypoczynku z całego kraju. To inwestycja, która w pełni wykorzystuje potencjał niezwykłego otoczenia - tutejsze krajobrazy, zabytki i przyrodę można podziwiać z poziomu wygodnej i urokliwej trasy rowerowej.

Gmina Czorsztyn od lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Położona u podnóża Pienin, zachwyca nie tylko panoramą jeziora, lecz także bliskością zamków w Czorsztynie i Niedzicy, Doliny Dunajca czy Pienińskiego Parku Narodowego. Velo Czoszrtyn dodatkowo wzmocniło atrakcyjność tego miejsca sprawiając, że stało się ono popularnym punktem na mapie miłośników rowerowych przygód, turystów i mieszkańców szukających aktywnego wypoczynku.

Dziś trasa jest symbolem dobrze wykorzystanych środków europejskich. Łączy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu, podnosząc jakość życia lokalnej społeczności i wspierając rozwój turystyki oraz usług.

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

