Rozwijaj swój biznes z funduszami unijnymi! Tutaj dowiesz się jak je zdobyć

Wirtualne spotkania, realne wsparcie

Specjaliści z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI FE) w Krakowie przygotowali wiosenny cykl spotkań informacyjnych, które poprowadzą za pośrednictwem Internetu.

To wydarzenia dla firm chcących rozwijać swój potencjał, dla stawiających pierwsze kroki w biznesie, ale i dla tych, którzy dopiero myślą o wkroczeniu na rynek. Bez względu na to, czy jesteś szefem zakładu z załogą pracowników, czy działasz na własny rachunek, czy może jako kameralny startup z grupą przyjaciół realizujesz innowacyjny pomysł – podczas spotkań dowiesz się, jak z unijnym wsparciem rozwinąć swoje biznesowe skrzydła.

Znajdź drogę do Funduszy

Myślisz o szkoleniach dla osób, które zatrudniasz? Chcesz wprowadzić do swojej firmy rozwiązania przyjazne środowisku, które jednocześnie pomogą zmniejszyć koszty produkcji? A może stawiasz na innowacje, ale nie wiesz, skąd wziąć na to środki…?Fundusze Europejskie w postaci pożyczek lub dotacji mogą pomóc w realizacji tych planów. To dobry czas, by zaplanować swoją ścieżkę po środki unijne, bo pierwsze ciepłe dni przyniosą w Małopolsce kolejne nabory wniosków o dotacje – w tym m.in. cieszące się od lat popularnością wśród przedsiębiorców „Bony na innowacje”. Postaw zatem na konkrety: merytoryczną informację z pierwszej ręki i cenne wskazówki.

Gdzie szukać informacji, by nie przegapić właściwego naboru wniosków? Jakie warunki musisz spełnić, by wystartować w danym konkursie? Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek o dofinansowanie? Podczas spotkań informacyjnych ze specjalistami z PIFE oraz zaproszonymi przez nich gośćmi nie tylko poznasz odpowiedzi na te pytania, ale także będziesz mieć możliwość dopytania o nurtujące cię kwestie.

Dołącz, posłuchaj, porozmawiaj

Wiosenne spotkania dla przedsiębiorców będą odbywać się raz w tygodniu, online – za pośrednictwem platformy internetowej. Dzięki temu dołączysz z dowolnego miejsca – potrzebujesz tylko urządzenia z dostępem do sieci. Na każde wydarzenie obowiązuje rejestracja.

Śledź zakładkę „Wydarzenia” na stronie www.fundusze.malopolska.pl i bądź na bieżąco z kolejnymi terminami i tematami spotkań.