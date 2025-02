Skorzystaj z funduszy unijnych w Małopolsce

Niezależnie od tego, czy chodzi o nową pracę, podnoszenie swoich kwalifikacji czy prowadzenie własnej działalności – warto sprawdzić, co w swojej ofercie ma Małopolska.

Zadbaj o swój rozwój

Samorozwój w dzisiejszych czasach to ważna kwestia. Szkolenia i kursy dają szansę na zdobycie nowych umiejętności, rzetelnej wiedzy, a także cennych kontaktów. W woj. małopolskim osoby niebędące przedsiębiorcami mogą skorzystać z projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”. Jest on skierowany do mieszkańców lub pracowników regionu w wieku 18-89 lat, które chcą sprostać wymaganiom obecnego rynku pracy. Oferta jest też skierowana do rolników opłacających KRUS i niepracujących osób z niepełnosprawnością. Uczestnik projektu może skorzystać z dofinansowania w wysokości 4522,50 zł (przy wniesieniu wkładu własnego jedynie 502,50 zł). Dotację może przeznaczyć m.in. na: doradztwo zawodowe, szkolenia, coaching czy opłacenie studiów podyplomowych. Jednocześnie przysługuje mu jedna z czterech bezpłatnych, specjalistycznych usług doradczych (np. coaching, mentoring). Szczegóły dotyczące zgłoszenia są dostępne na www.projekt.pociagdokariery.pl/cms/. Z kolei przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy posiadają siedzibę lub filię na terenie powiatu: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego czy miasta Tarnów – mogą skorzystać z dofinansowania w wys. 50-80 proc. kosztów szkoleń i usług rozwojowych. Jest to możliwe w ramach projektu „Tarnowskie Bony Rozwojowe”. Podobną ofertę ma projekt „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2” (powiat: nowotarski, suski, tatrzański) czy „Sądeckie Bony Szkoleniowe II”.

A może pożyczka?

Od 2 stycznia 2025 r. trwa nabór na nieoprocentowaną zwrotną pożyczkę do 50 tys. zł. w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie”. Z tej formy pomocy skorzystają mieszkańcy całego kraju, obcokrajowcy, osoby, które planują naukę lub już rozpoczęły m.in. studia podyplomowe lub kursy językowe i nie opłaciły ich w całości. Wnioski należy składać online. Żadnych prowizji i wstępnych opłat! Pożyczkę spłaca się w ratach. Istnieje możliwość jej częściowego umorzenia: 10-35 proc. pożyczki. Dotychczas na kształcenie przekazano już ponad 65 mln zł. Aby dowiedzieć się więcej, złożyć papierowy wniosek o pożyczkę lub podpisać umowę pożyczki, odwiedź najbliższy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE).

Nowa praca

W ub.r. wróciłeś do kraju i martwisz się, że nie znajdziesz pracy? Bez obaw, w Małopolsce jest realizowany projekt pn. „Nowy Start w Małopolsce z Euresem”, dedykowany takim osobom jak ty. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 95 proc., w pełni wykorzystasz swój potencjał na rynku pracy. Możesz liczyć na pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej, poradę zawodową, usługo specjalistyczne (np. psycholog) i wsparcie asystenta, który pomoże Ci znaleźć pracę w bazie ofert pracy EURUS. Doradcę znajdziesz: w WUP Kraków oraz w Zespołach Zamiejscowych WUP w Nowym Sączu i Tarnowie. Zapytaj o kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu pracy i przekwalifikowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub PIFE. A jeśli chciałbyś założyć własną działalność, możesz skorzystać z pożyczki na samozatrudnienie, realizowanej w ramach projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Jej wysokość to maks. 20-krotność średniego wynagrodzenia. Oferta jest skierowana m.in. do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku czy opiekunów osób z niepełnosprawnością. Po informacje i pożyczkę zgłoś się do Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Więcej informacji znajduje się na stronie ww.bgk.pl.

Praca dla osób dotkniętych skutkami transformacji

Jesteś mieszkańcem Małopolski Zachodniej? To teren objęty dodatkową pomocą Europejskiej Polityki Spójności. Wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki. Środki są przeznaczane na rozwój zawodowy, wsparcie doradców i dotację na założenie własnej firmy. Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” ma poprawić sytuację społeczną mieszkańców województwa. Oferuje pośrednictwo pracy, doradztwo, staże oraz dotacje dla: osób biernych zawodowo, zagrożonych zwolnieniem czy pracodawców związanych bezpośrednio z transformacją.

Weź udział w rekrutacji! Szczegóły na www.nowapraca.marr.pl.

Małopolanki ciągnie do kariery

I świetna wiadomość dla pań zamieszkujących woj. małopolskie – od 20 lutego br. trwa rekrutacja do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” wyłącznie dla kobiet z wykształceniem nie wyższym niż średnie. Zgłoszenia można składać online (za pomocą formularza dostępnego w zakładce Zgłoszenia do projektu) do 20 marca br. lub do wyczerpania limitu miejsc. Następnie należy zanieść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wymagane dokumenty w wersji papierowej. Usługę wybierzesz w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Po jej zrealizowaniu, należy przesłać certyfikat do krakowskiego WUP.

Nowy wymiar biznesu

Przedsiębiorstwa społeczne to m.in. spółdzielnie socjalne czy fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą, przychody przeznaczają na cele własne lub społeczne. Oferują miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej czy z niepełnosprawnością, a także tworzą wysokiej jakości produkty, jak np. Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL, produkująca głównie wyroby szczotkarskie i kosmetyczne. Zatrudnia osoby niewidome, niedowidzące, głuchonieme i niedosłyszące. Tu wartości idą w parze z biznesem. To również szansa na zatrudnienie dla osób o szczególnych potrzebach. Jeśli znasz taką osobę, warto zapytać ją, czy byłaby zainteresowana pracą w przedsiębiorstwie społecznym. A może to dobry pomysł na siebie? Zapytaj o szczegóły w PIFE. W ramach wsparcia możesz liczyć m.in. na dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (ponad 63 tys. zł), szkolenia, doradztwo, usługi prawne i inne. Sprawdź na www.mowes.tozch.edu.pl. Odwiedź najbliższy Punkt Informacji Funduszy Europejskich i zapytaj o ofertę dla siebie.