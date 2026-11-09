Nie żyje sprawca masakry w Krakowie. Prokuratura nie zamyka śledztwa

Śmierć 24-letniego zamachowca, który w sobotę otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie, nie oznacza końca śledztwa. Prokuratorzy nadal będą odtwarzać przebieg dramatycznych wydarzeń i szukać odpowiedzi na pytania, które pojawiły się po jednej z najtragiczniejszych strzelanin w Polsce.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej, zaplanowane czynności będą realizowane pomimo śmierci napastnika.

Zmieni się jedynie zakres działań dotyczących bezpośrednio 24-latka. Mężczyźnie nie zostaną już przedstawione zarzuty, a prokuratura nie będzie występować o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

Co kierowało zamachowcem? Śledczy zbadają jego powiązania

Najważniejsze pytania pozostają bez odpowiedzi. Dlaczego 24-latek zdecydował się zaatakować przypadkowych ludzi w centrum Krakowa? Co wydarzyło się wcześniej w jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim? Czy działał całkowicie samodzielnie?

Prokuratura zapowiada, że będzie szczegółowo analizować motywy działania napastnika oraz sprawdzać jego ewentualne powiązania. Na obecnym etapie nie przesądzono, by ktokolwiek pomagał mu w przygotowaniu lub przeprowadzeniu ataku.

Śledczy planują przesłuchać wszystkich wytypowanych świadków, zabezpieczać kolejne informacje i dokładnie przeanalizować zgromadzone dowody.

– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – wyjaśnił PAP prokurator Eryk Stasielak.

Dziewięć ofiar, dwa miejsca zbrodni. Prokuratura łączy oba dramaty

Postępowanie prowadzone przez małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej obejmuje nie tylko sobotnią strzelaninę na krakowskim Rynku Głównym, ale również potrójne zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To właśnie tam, w domu rodzinnym 24-letniego napastnika, odnaleziono ciała jego rodziców i siostry. Według dotychczasowych ustaleń prokuratury za obie zbrodnie miał odpowiadać ten sam mężczyzna.

Łącznie w obu tragediach zginęło dziewięć osób. Śledczy muszą teraz szczegółowo odtworzyć przebieg wydarzeń i ustalić, co łączyło oba miejsca zbrodni.

Ruszają sekcje zwłok. Badania mogą potrwać dwa dni

Na poniedziałek, 9 listopada, zaplanowano rozpoczęcie sekcji zwłok wszystkich dziewięciu ofiar. Badania obejmą sześć osób zamordowanych w Krakowie oraz trzech członków rodziny napastnika, których ciała znaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prokuratura nie wyklucza, że czynności potrwają do wtorku. Powodem jest skomplikowany charakter obrażeń postrzałowych, które wymagają szczegółowej analizy.

Wyniki sekcji będą istotnym elementem śledztwa. Pomogą ustalić dokładne przyczyny śmierci ofiar oraz odtworzyć okoliczności obu zbrodni.

Śmierć 24-letniego napastnika nie wpłynie na harmonogram tych badań.

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Sprawca nie stanie przed sądem. Wciąż pozostaje wiele pytań

24-latek zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu, gdzie trafił po postrzeleniu przez policjantów podczas interwencji w Krakowie.

Jego śmierć oznacza, że nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu karnego przeciwko niemu. Nie oznacza jednak, że prokuratura zrezygnuje z wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii.

Śledczy nadal będą badać, co doprowadziło do ataku, jak przebiegały wydarzenia w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim oraz czy w sprawie pojawiają się wątki dotyczące innych osób.