Świetna wiadomość dla uczniów! Nowy rok szkolny rozpocznie się z opóźnieniem. To już pewne! 1 września już nieaktualny

Uczniowie odliczają ostatnie dni (godziny?) do końca wakacji. We wrześniu rozpocznie się nowy rok szkolny. Zmian będzie sporo. Najważniejsze to rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy. Dla tych wszystkich, którzy z racji wciąż trwających wakacji omijają kalendarze, przypominamy, że nowy rok szkolny rozpocznie się z lekkim opóźnieniem. 1 września już nieaktualny. Opóźnienie jest niewielkie, ale jednak. Wszystko przez to, że 1.09.2024 roku to niedziela, czyli dzień wolny od pracy i obowiązku szkolnego. Zatem rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w poniedziałek 2 września. - Nie ma powodu by wymieniać podręczniki lub kupować nowe ze względu na uszczuplone podstawy programowe. Tak dokonywane były zmiany by nie narażać nikogo na dodatkowe koszty. Uważajcie na oszustów naciągaczy, którzy twierdzą, że zmiany wymagają nowych podręczników! - ostrzega Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej.

Pełny kalendarz roku szkolnego 2024/2025 znajdziecie pod tym linkiem, a poniżej najważniejsze daty:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 27 stycznia – 9 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 3 lutego – 16 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 17 lutego - 2 marca: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna: 17 kwietnia – 22 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego: 27 czerwca

Ferie letnie: 28 czerwca - 31 sierpnia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała niedawno informacje o egzaminach w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdźcie, kiedy dokładnie w 2025 roku zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty i matura. Najważniejsza wiadomość jest taka, że egzamin ósmoklasisty rozpocznie się wiosną 2025 r. przeprowadzony będzie w dniach 13-15 maja, a matury w dniach 5-24 maja.

