Pod koniec lipca w Parku Jalu Kurka w Krakowie doszło do brutalnego rozboju na dwóch młodych mężczyznach.

Policja poszukuje czwórki osób podejrzewanych o ten rozbój, w tym jednej kobiety.

Komisariat Policji I w Krakowie opublikował zdjęcia podejrzewanych i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawców.

Rozbój w Krakowie. Policja szuka czterech młodych osób

Do zdarzenia doszło 29 lipca 2025 roku. Dwóch młodych mężczyzn spędzało czas w popularnym wśród krakowian Parku Jalu Kurka. Nagle ich spokój został brutalnie przerwany. Jak informuje małopolska policja, podeszła do nich grupa czterech młodych osób – trzech chłopaków i dziewczyna. Sprawcy, używając przemocy fizycznej, okradli swoje ofiary.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Krakowie. Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie rozboju, które jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonych czynności policjantom udało się zabezpieczyć kluczowy dowód w sprawie. Chodzi o nagrania, na których zarejestrowano wizerunek czwórki osób podejrzewanych o dokonanie tego brutalnego czynu.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie policji: - Komisariat Policji I w Krakowie prowadzi w tej sprawie postępowanie, podczas którego policjanci między innymi zabezpieczyli wizerunek sprawców tego przestępstwa. Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia ich personaliów, dlatego prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych kobiety i trzech mężczyzn widocznych na zdjęciach.

Mimo podjętych działań operacyjnych, tożsamość napastników wciąż pozostaje tajemnicą. Dlatego teraz policja postanowiła zwrócić się o pomoc do społeczeństwa.

Policja apeluje o pomoc. Każda informacja jest na wagę złota

Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia, na których widać twarze osób mogących mieć bezpośredni związek z rozbojem. Policja prosi, aby każdy, kto rozpoznaje osoby ze zdjęć lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości lub miejsca pobytu, skontaktował się z mundurowymi.

Informacje w tej sprawie można kierować bezpośrednio do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-914. Możliwy jest również kontakt mailowy pod adresem: [email protected].

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowana. Co niezwykle istotne, policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać kluczowe dla śledztwa dane. Twoja pomoc może sprawić, że sprawcy nie pozostaną bezkarni.

