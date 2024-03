Te zapomniane małopolskie góry są idealne na rodzinny wyjazd. Nie ma tu drożyzny i długich kolejek

Co przynosi szczęście na maturze? Amulety, talizmany i przesądy maturalne

Myśląc o rodzinnym wyjeździe w góry wiele osób z marszu pomyśli o Tatrach. Niemal w tym samym momencie w głowie pojawiają się obawy dotyczące wszechobecnego ścisku, wysokich cen, długich kolejek i zatłoczonych szlaków, gdzie na próżno szukać odpoczynku, ciszy, spokoju i kontaktu z naturą. Są jednak w Małopolsce miejsca, w których zdecydowanie łatwiej o wypoczynek. Należy do nich Beskid Wyspowy, czyli pasmo górskie położone w Beskidach Zachodnich, pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest Mogielica, wznosząca się na 1170 m n.p.m. Beskid Wyspowy to nie tylko liczne szlaki turystyczne, w tym Mały Szlak Beskidzki, ale również inne, cenne atrakcje turystyczne, takie jak rezerwaty przyrody, jaskinie czy miejsca oferujące bliski kontakt z lokalną kulturą pasterską Karpat. Beskid Wyspowy charakteryzuje również stosunkowo uboga górska baza noclegowa. Poznajcie to wyjątkowe miejsce w galerii, którą przygotowaliśmy.