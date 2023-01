Tyle kosztuje parking w centrum Zakopanego! Kwota zwala z nóg

Drożyzna w Zakopanem jest widoczna na każdym kroku. Oburzenie internautów wzbudził cennik jednej z publicznych toalet, ale to tylko czubek góry lodowej. Z bardzo wysokimi kosztami pobytu w zimowej stolicy Polski muszą się również liczyć zmotoryzowani. Małopolski kurort w czasie ferii przyciąga turystów z całego kraju, co powoduje gigantyczne problemy z miejscami postojowymi. Przyjezdni mogą korzystać z oferty właścicieli prywatnych parkingów, jednak cena takich usług niekiedy zwala z nóg. Koszt pozostawienia samochodu na jednym z prywatnych parkingów na Krupówkach to koszt nawet 200 złotych. Połowę tej kwoty zapłacimy za dwunastogodzinny postój, natomiast cena jednej godziny parkowania wynosi 10 złotych. Parking jest otwarty codziennie w godzinach od godz. 09:00 do 21:00. Skąd tak wysoka cena? Według zapewnień właściciela parkingu "Kupując bilet ONLINE na 12 lub 24h Klient otrzymuje gwarancję wolnego miejsca dla siebie".

Próbowaliśmy się skontaktować z właścicielem parkingu, żeby sprawdzić, czy istnieje możliwość negocjowania cen, jednak pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu nikt się nie zgłaszał. Dodatkowo obecnie możliwość zakupu biletu parkingowego online jest wyłączona.

Ile kosztują miejskie parkingi w Zakopanem?

Strefa Płatnego Parkowania w Zakopanem jest podzielona na dwie podstrefy. Cennik przedstawia się następująco:

Podstrefa A

1,00 zł – 30 min

3,00 zł – pierwsza godzina

3,50 zł – druga godzina

4,30 zł – trzecia godzina

3,00 zł – czwarta i każda następna godzina postoju.

Podstrefa B

3,00 zł – 30 min

3,00 zł – pierwsza godzina

3,60 zł – druga godzina

4,30 zł – trzecia godzina

3,00 zł – czwarta i każda następna godzina postoju.

22,90 zł – Opłata wnoszona jednorazowo za siedem i więcej godzin w danym dniu (ryczałtowa). Opłata w wysokości wyższej niż 22,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego pobiera się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 21:00.

