W październiku zaczynasz studia? Oto najważniejsze zmiany w roku akademickim 2025/2026

Od 1 października rozpoczął się nowy rok akademicki 2025/2026. Studenci i uczelnie wchodzą w ten okres z pakietem zmian prawnych – część z nich już obowiązuje, inne są jeszcze w przygotowaniu. Najważniejsze regulacje dotyczą cyfryzacji legitymacji, uproszczenia procedur administracyjnych oraz zasad rekrutacji cudzoziemców.

mLegitymacje studenckie zamiast plastikowych kart

Najbardziej odczuwalną zmianą dla studentów jest wprowadzenie mLegitymacji – elektronicznych dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel. Od 1 października uczelnie mają obowiązek wydawania legitymacji w wersji mobilnej, a plastikowe karty pozostają jedynie jako opcja na wniosek studenta. Środowisko akademickie pozytywnie ocenia ten krok, wskazując na wygodę i ograniczenie kosztów związanych z drukiem.

Nowe standardy na kierunkach medycznych

Już od września weszły w życie zmiany w standardach kształcenia dla kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i położnictwa. Regulacje określają m.in. maksymalną liczebność grup oraz nowy wymiar zajęć odbywanych w symulowanych warunkach klinicznych.

Trudności dla cudzoziemców – specustawa wizowa

Najwięcej emocji wśród uczelni wywołała jednak zmiana zasad przyjmowania na studia obcokrajowców, która weszła w życie 1 lipca. Kandydaci muszą teraz:

posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej,

wykazać znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2, potwierdzoną państwowym certyfikatem.

Z obowiązku zwolnieni są absolwenci szkół w krajach UE, OECD, a także w Ukrainie i Chinach. Problemem okazały się jednak odległe terminy egzaminów państwowych, dlatego Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyspieszyła organizację sesji egzaminacyjnej dla poziomu B2.

Dodatkowo, nowe przepisy wprowadziły limity przyjęć cudzoziemców – ich udział w ogólnej liczbie studentów nie może przekroczyć 50 proc.

Nadchodzące reformy – czego jeszcze mogą oczekiwać studenci?

Na część regulacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort nauki zapowiada m.in.:

elastyczniejsze gospodarowanie środkami na stypendia rektora,

możliwość finansowania z budżetu państwa działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami na studiach podyplomowych,

wprowadzenie zapomóg i zawieszenia kształcenia dla doktorantów,

cyfrowe mLegitymacje doktoranckie.

Rok akademicki 2025/2026. Najważniejsze daty. Sprawdź terminy sesji i dni wolnych

Rok akademicki startuje 1 października 2025 roku. Choć inauguracja odbywa się w tym samym terminie w całym kraju, to faktyczny początek zajęć może się różnić w zależności od uczelni – część studentów rozpocznie wykłady już 2 października, inni dopiero tydzień później. Więcej o kalendarzu na nowy rok akademicki w tym miejscu.

