Wsparcie, które zmienia rodzinne historie

Trudności logistyczne wydawały się nie do pokonania – wtedy z pomocą przyszedł projekt „Małopolska Niania 2.0”. Antosia trafiła pod dobrą opiekę, a Olga mogła znów skupić się na pracy.

To było dla mnie coś więcej, niż tylko pomoc finansowa – dodaje z perspektywy czasu. Mogłam poświęcić etat, żeby pozostać blisko córki, chociaż wewnętrznie czułam, że chcę wrócić do pracy. Projekt „Małopolska Niania 2.0” spadł mi z nieba. Nie wiem, gdzie byłabym teraz zawodowo, gdyby nie możliwość zatrudnienia opiekunki dla Antosi.

Do dziś Olga łączy macierzyństwo z pracą, w której się spełnia. Wszystko dzięki mądremu wsparciu we właściwym momencie.

Z myślą o najmłodszych

Gdy Antosia skończyła 3 lata, trafiła do lokalnego przedszkola, które zostało wyremontowane i wyposażone dzięki Funduszom Europejskim.

Małopolska od lat korzysta z Funduszy Europejskich, by wspierać najmłodszych mieszkańców regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie wychowania przedszkolnego przeznaczono ponad 180 mln zł. Do tej pory dofinansowano ponad 6 tys. miejsc przedszkolnych, a ponad 11 tys. dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse w edukacji przedszkolnej.

Historia Olgi i Antosi to tylko jeden z wielu przykładów, jak unijna pomoc realnie poprawia standard życia w Małopolsce.

Po pierwsze Rodzina

Rodzicielstwo wiąże się z dużą odpowiedzialnością i codziennymi wyzwaniami, z którymi nie zawsze łatwo sobie poradzić. Projekt „Po pierwsze Rodzina” powstał po to, by wspomagać rodziny w cięższych sytuacjach. Dzięki Funduszom Europejskim w regionie powstaną poradnie, w których będzie można skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga i prawnika.

W ramach inicjatywy organizowane będą grupy wsparcia i inne formy pomocy, dopasowane do potrzeb mieszkańców. Na realizację inwestycji przeznaczono ponad 19 milionów złotych, z czego większość pochodzi z Funduszy Europejskich. Jest to projekt o znaczeniu strategicznym dla regionu.

W centrum naszych działań jest rodzina jako podstawowa komórka społeczna. Dlatego chcemy, aby rok 2026 był jej poświęcony – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Chwile, które łączą

Dla Aliny i Kamili, naszych bohaterek kampanii „Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski”, każdy wolny moment to okazja do aktywnego odpoczynku. Gdy tylko pozwala pogoda, wsiadamy na rowery i ruszamy trasami Velo Małopolska. To nasz sposób na reset po tygodniu, rozmowę, ruch i bycie razem – mówi Alina.

Wspólny wysiłek dobrze wpływa na samopoczucie dzieci i dorosłych, pomaga budować więź i daje chwilę wytchnienia od codziennych spraw. Dzięki środkom unijnym powstało wiele miejsc sprzyjających wspólnemu spędzaniu czasu – jak ścieżki edukacyjne, parki doświadczeń czy centra aktywności lokalnej.

Byłyśmy już w Krynicy-Zdroju na Wieży Widokowej i w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Naprawdę widać, jak bardzo przez lata zmieniło się zaplecze dla najmłodszych i ich rodziców w naszym województwie – podkreśla Alina.

Fundusze, które zmieniają codzienność

Dzięki Funduszom Europejskim, rodzice mogą realizować się zawodowo, dzieci mają dostęp do nowoczesnej edukacji i zajęć rozwijających pasje, całe rodziny korzystają z bezpiecznej i dostępnej infrastruktury.

Małopolska korzysta z ponad 2,5 miliarda euro w perspektywie 2021–2027, z czego blisko miliard euro to kwota przeznaczona jest właśnie na usługi społeczne, edukację, wyrównywanie szans i wsparcie rodzin.

Ta pomoc to nie przypadek, tylko efekt dobrze wykorzystanego dofinansowania.