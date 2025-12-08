Wspólnie inwestujemy w przyszłość Małopolski. Zdrowie na pierwszym miejscu

Modernizacja pawilonu „E” Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach to jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w regionie ostatnich lat. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich budynek został nadbudowany o dwie nowoczesne kondygnacje, co otworzyło szpitalowi możliwość świadczenia usług, które wcześniej były poza jego zasięgiem ze względu na ograniczenia infrastrukturalne.

Zdrowie na pierwszym miejscu - modernizacja szpitala w Wadowicach

Logotypy - Fundusze Europejskie dla Małopolski

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej uhonorowani zostali zwycięzcy, których inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim zmieniają życie: od kultury i rekreacji przez zdrowie po tworzenie miejsc integracji społecznej. Oto pierwsza część laureatów.

Fundusze Europejskie to nie tylko liczby i dokumenty. To przede wszystkim ludzie, ich pasja i odwaga w realizowaniu pomysłów, które zmieniają Małopolskę. Każdy z nagrodzonych projektów jest dowodem na to, że wspólnie potrafimy tworzyć region nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom – powiedział Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poznajcie naszych laureatów i inwestycje najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu, które stały się inspiracją dla całej Małopolski. Oto pierwsza część.

Powstała przestrzeń, w której dziś funkcjonują Oddziały Chorób Wewnętrznych oraz nowo utworzony Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej. Są to miejsca, w których pacjenci mogą liczyć na sprawną diagnostykę i kompleksową opiekę.

Inwestycja usprawniła organizację szpitala – w placówce wprowadzono lepszą koordynację leczenia oraz ciągłość opieki nad pacjentami. Na uwolnionej przestrzeni parteru powstały oddziały rehabilitacji – stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej. To oznacza koniec konieczności kierowania pacjentów do innych placówek i możliwość przeprowadzania całego procesu leczenia w jednym, dobrze przygotowanym miejscu.

Rozbudowa pawilonu „E” to przykład, jak dzięki Funduszom Europejskim leczenie Małopolan staje się szybsze i bardziej dostępne. Inwestycja została nagrodzona, ponieważ  jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby zdrowotne mieszkańców całego powiatu. Wadowicki szpital zyskał przestrzeń na miarę współczesnych potrzeb, a mieszkańcy – pewność, że w trudnych chwilach mogą liczyć na profesjonalną pomoc blisko domu.

Od królewskich korzeni do nowoczesnej medycyny – Szpital w Bochni

Szpital Powiatowy w Bochni jest jedną z najstarszych placówek medycznych w Polsce – jego historia sięga roku 1357, kiedy to król Kazimierz Wielki, z inicjatywy żupnika Peterlina z Genui, powołał do życia górniczy szpital dla pracowników bocheńskiej kopalni soli. Przez kolejne stulecia leczono tu zarówno górników pracujących w najstarszej kopalni soli w kraju, jak i mieszkańców miasta oraz okolicznych wsi. To właśnie tutaj pomoc otrzymywali chorzy w czasach średniowiecznych epidemii oraz ofiary wojen.

Wraz z upływem czasu zmieniała się również jego siedziba – od zaadaptowanych austriackich koszar, przez rozbudowę w latach 80., aż po liczne modernizacje dostosowujące placówkę do wymogów nowoczesnej medycyny.

Dziś Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej kontynuuje tę wielowiekową tradycję, ale robi to w zupełnie nowych warunkach, które stały się możliwe dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

i

Właśnie poprzez unijne wsparcie powstał nowoczesny łącznik, w którym ulokowano Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jedno z kluczowych miejsc ratujących zdrowie i życie pacjentów. Kompleksowy remont przeszedł również Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym, co znacząco podniosło jakość i komfort leczenia. To nowy rozdział w historii szpitala pokazujący, jak europejskie środki wzmacniają bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Placówka, która od ponad 660 lat niesie pomoc, dziś z nową energią i nową infrastrukturą wchodzi w kolejne dekady swojej działalności. Jest także gotowa, by odpowiadać na współczesne potrzeby pacjentów.

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

