Wybory 2023. Mamy najnowsze dane z PKW. Oto frekwencja w woj. małopolskim

Przez okno wyrzuciła 100 tysięcy i złoto. Po kilku godzinach dotarło do niej, co zrobiła

We dwóch skatowali 72-latka, który ich ugościł. Senior z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12 w całym kraju wyniosła 22,59 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Małopolska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o frekwencję wśród wszystkich województw.

Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7. Najwyższa frekwencja o godz. 12 była w okręgu nr 14 Nowym Sączu i wyniosła 25,68 proc. W Krakowie najwyższa jest w obwodowej komisji nr 303 w Szkole Podstawowej nr 155 na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego - wynosi 75,56 proc. Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30.

Wybory 2023. Do kiedy otwarte są lokale wyborcze?

Wybory 2023 wreszcie nadeszły. Przez ostatnich kilka miesięcy Polacy mieli okazję poznać kandydatów oraz wartości, które reprezentują. Dzisiaj nadszedł wreszcie dzień, kiedy ruszyliśmy do urn wyborczych, aby zagłosować i zdecydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju. W niedzielę, 15 października lokale wyborcze będą otwarte bez przerwy w godzinach 7.00-21.00. W tym czasie należy zgłosić się do odpowiedniego miejsca, przypisanego do naszego miejsca zamieszkania, aby spełnić obywatelski obowiązek. Do komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, czyli z dowodem osobistym lub paszportem.

Wybory parlamentarne 2023. Rozpoczęcie głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Szkoły Podstawowej nr I w Krakowie [ZDJĘCIA]