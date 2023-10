Wybory 2023. Ile wyniosła frekwencja w referendum w Krakowie i Małopolsce? Nie jest ono wiążące

Maciej Gdula, lider krakowskiej Lewicy, o zwycięstwie opozycji: "To będzie rząd, który wyprowadzi nas z mrocznych czasów PiS-u"

Wybory 2023. To nie koniec głosowania w Krakowie. Przed komisją wciąż ludzie stoją w kolejce

Referendum nie jest wiążące. Frekwencja jest za niska

W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych. Największy udział w referendum odnotowano na wsi – tam udział wzięło 47,5 proc. uprawnionych. W miastach do 50 tys. mieszkańców udział wzięło 38,3 proc., w miastach od 50 tys. do 200 tys. frekwencja wyniosła 35,1 proc. W większych ośrodkach miejskich – liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców – frekwencja wyniosła 33 proc., a w największych miastach – 29,2 proc. – wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Frekwencja w referendum w Krakowie i w Małopolsce

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że częściowa frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym 2023 w obwodach, z których spłynęły dane (stan na 16.10.2023, godz. 6.00) w Małopolsce wyniosła 44,61 proc. W Krakowie było to 37,24 proc.

Wybory 2023. Gigantyczne kolejki do głosowania w Krakowie