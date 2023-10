Wybory 2023. Krakowianie stoją w kolejkach do urn wyborczych. Frekwencja robi wrażenie! [ZDJĘCIA]

Wybory 2023. Cała Polska głosuje. Krakowianie również ruszyli do urn wyborczych

W Krakowie najwyższa frekwencja jest w obwodowej komisji nr 303 w Szkole Podstawowej nr 155 na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego, wynika z danych PKW na godz. 12.00. Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30. W Krakowie przed lokalami wyborczymi ustawiają się spore kolejki. Głosować można do godz. 21.00 - należy zgłosić się do odpowiedniego miejsca przypisanego do naszego miejsca zamieszkania. Do komisji wyborczej należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość, czyli z dowodem osobistym lub paszportem.