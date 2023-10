W Krakowie zabrakło kart wyborczych! "Każde wybory ogłaszane są jako przełomowe, ale te nas zaskoczyły"

- Do pory obiadowej było leniwie i bardzo przyjemnie. Nie było o poranku żadnych przesłanek o tym, że do lokali mogą uderzyć potężne grupy wyborców. Zostaliśmy zaskoczeni, choć nie chodzi o cały Kraków, o 454 obwodów, ale o kilkanaście z nich, w tym ten najsłynniejszy na ul. Skarbińskiego, ale tam dopisała się bardzo duża liczba studentów. My jako miasto dostarczaliśmy 90% kart do obwodów, 10% mieliśmy w tak zwanej rezerwie, zgodnie z przepisami - mówi nam Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK.