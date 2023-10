Wybory 2023. W Małopolsce doszło do dwunastu przypadków zakłócenia ciszy wyborczej

- Sześć wykroczeń podlega pod kodeks wykroczeń i było to zerwanie czy zniszczenie plakatów lub banerów wyborczych. Sześć pozostałych zgłoszeń dotyczyło agitacji wyborczej z tym, że rozumiemy to nie jako zachęcanie do głosowania na konkretne osoby, ale zorientowanie się, że ma się za wycieraczką ulotkę. Była też sytuacja, że pani wyszła z psem i zorientowała się, że wcześniej nie było na płocie plakatu, a się pojawił. Mamy tego typu zgłoszenia. W Krakowie mieliśmy zgłoszenie dotyczące strony ogólnopolskiej i rozgorzałej dyskusji, która zakłóciła ciszę wyborczą. Było jedno przestępstwo polegające na przełamaniu systemów informatycznych i wejść na stronę pewnej firmy, gdzie wyświetlały się plakaty wyborcze. Nie było natomiast żadnych incydentów przy siedzibach komisji, więc na tę chwilę można powiedzieć, że jest spokojnie - powiedziała p.o. podinsp. Katarzyna Cisło.