Wybory samorządowe 2024. Wiosną wybierzemy w Krakowie nowego prezydenta

Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę, 7 kwietnia Polacy ruszą do urn, aby wybrać naszych reprezentantów w samorządach, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To będzie szczególny i niezwykle trudny czas dla Krakowa, bowiem prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. To oznacza, że już wiosną, po 22 latach Kraków doczeka się nowego prezydenta. Przyjrzeliśmy się kandydatom na to stanowisko.

Ustępujący ze stanowiska Jacek Majchrowski namaścił na swojego następcę obecnego wiceprezydenta miasta, Andrzeja Kuliga. Chociaż pierwotnie Kulig w mediach społecznościowych przyznał, że stanowisko Majchrowskiego go zaskoczyło, już kilka dni później oficjalnie ogłosił swoją kandydaturę, twierdząc, że nie chce, aby "dorobek Majchrowskiego został zaprzepaszczony". Sam Andrzej Kulig jest z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, które ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W samorządzie działa od 1996 r., a od 2018 r. piastuje stanowisko wiceprezydenta.

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Prof. Stanisław Mazur będzie kandydował

Jednym ze społecznych kandydatów, niezwiązanych z polityką jest rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur. O start w wyborach prezydenckich w Krakowie już wcześniej zaapelowało do niego środowisko naukowców i artystów w specjalnym liście. Profesor wziął sobie tę odezwę do serca, bo już kilka dni później ogłosił swój start w nadchodzącej kampanii. Sam prof. Stanisław Mazur jest z wykształcenia politologiem i specjalizuje się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym. W 2022 roku założył stowarzyszenie Lepszy Kraków, w którym wraz z grupą ekspertów działa na rzecz ekologii, transportu i biznesu w calu ulepszenia funkcjonowania miasta.

Oficjalny start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosiła także krakowska Platforma Obywatelska, która postawiła na posła Aleksandra Miszalskiego. Polityk jest krakowianinem z urodzenia i absolwentem socjologii oraz turystyki i rekreacji. W samorządzie działa od lat — w 2011 r. został członkiem Rady Dzielnicy I Stare Miasto, zaś od 2014 roku był radnym Miasta Kraków. Od 2019 r. piastuje mandat poselski, a tegorocznych wyborach parlamentarnych udało mu się go odnowić.

Kandydaci na prezydenta Krakowa 2024. Łukasz Gibała ogłosił start w wyborach

Nie jest dużym zaskoczeniem fakt, że Łukasz Gibała będzie po raz kolejny ubiegać się o stanowisko prezydenta Krakowa. To już kolejne wybory, w których samorządowiec bierze udział i dotychczas był uznawany za najpoważniejsze zagrożenie dla Jacka Majchrowskiego. Tym razem może mu się udać je zwyciężyć, bowiem w najnowszych sondażach jest uznawany za lidera i nieustannie zdobywa największe poparcie. Polityka poparła także oficjalnie posłanka Daria Gosek-Popiołek i partia Razem, co oznacza, że sami nie będą wystawiać swojego kandydata na prezydenta. Łukasz Gibała to krakowianin z urodzenia i absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygodę z polityką zaczął w 2006 roku, jako radnego sejmiku małopolskiego, później został posłem na Sejm. Obecnie piastuje stanowisko radnego Krakowa. W 2014 roku powołał stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, w którym razem z ekspertami działa na rzecz poprawy miejskiej polityki.

Wybory samorządowe w Krakowie 2024. Muzyk Marcin Bzyk-Bąk rezygnuje ze startu

Prawdziwym zaskoczeniem tegorocznych wyborów samorządowych w Krakowie była kandydatura muzyka Marcina Bzyka-Bąka. Jeszcze w styczniu deklarował, że jest w trakcie poszukiwania kandydatów do rady miasta, którym zależy na lokalnych, krakowskich sprawach. Bzyk-Bąk zapowiadał, że jego kampania wyborcza będzie niskobudżetowa, ponieważ nie stoją za nim partie polityczne ani duże instytucje. Niestety muzyk ostatnio zadeklarował, że rezygnuje ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa.

Długo trzeba było czekać na kandydaturę Trzeciej Drogi, czyli koalicji partii Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pierwotnie gotowość do startu zgłosił Ireneusz Raś, jednak ostatecznie to poseł Rafał Komarewicz powalczy o urząd prezydenta Krakowa. Polityk urodził się w 1971 roku w Ełku, a z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. kandydował z ramienia prezydenta Majchrowskiego do Rady Miasta, urząd objął jednak dopiero w 2012 r. w miejsce Władysława Kosiniaka-Kamysza. W 2022 roku zastąpił Dominika Jaśkowca na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Kraków. W październikowych wyborach był liderem połączonej listy PSL i Polski 2050, i uzyskał mandat poselski.

Wybory samorządowe w Krakowie 2024. Konrad Berkowicz z Konfederacji powalczy o urząd prezydenta

W piątek, 2 lutego poseł Konfederacji Konrad Berkowicz ogłosił swój oficjalny start w wyborach na prezydenta Krakowa. Polityk będzie reprezentował swoją partię oraz stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski. "Mój komunikat na początek kampanii brzmi: Nie przenoście nam wojny polsko-polskiej do Krakowa" — mówił poseł. Co wiemy o kandydacie? Polityk ukończył informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest posłem Konfederacji na Sejm od 2019 r. W obecnej kadencji należy do sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Etyki Poselskiej oraz Polityki Senioralnej. Ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa w 2014 oraz 2018 r. W 2019 r. kandydował do Parlamentu Europejskiego.

Chociaż pierwotnie wskazywano posłankę Małgorzatę Wassermann jako potencjalną kandydatkę w wyborach samorządowych w Krakowie, już teraz wiadomo nie będzie startować. We wtorek, 20 lutego zakończyły się spekulacje na ten temat, bowiem już teraz oficjalnie wiadomo, że to Łukasz Kmita oficjalnie ogłosił swój start w wyborach na prezydenta Krakowa.

— Mam zaszczyt i honor startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Bardzo się cieszę, ponieważ ostatnie cztery lata mojej służby dla Małopolski i dla Krakowa to był czas, w którym bardzo szczegółowo poznałem wyzwania, jak stoją przed Krakowem, ale także udało mi się nawiązać świetne współprace z różnymi środowiskami, często takimi, z którymi się politycznie nie zgadzamy, jednak Kraków to miasto dialogu. Moim zdaniem wygrać te wybory może tylko ktoś, kto słucha, łączy i ma pomysły, jak zmienić na lepsze miasto. Bardzo mi miło, że dołączyłem do tego grona i 7 kwietnia będę kandydatem na prezydenta. Ostatnie cztery lata pracowałem jako wojewoda, a wcześniej osiem lat w administracji Krakowa i Małopolski pokazując, że można robić to sprawnie i tak, żeby mieszkańcom żyło się lepiej — powiedział Łukasz Kmita w rozmowie z Radiem Eska Kraków.

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Mateusz Jaśko rezygnuje ze startu

Mateusz Jaśko, bloger i społecznik, autor strony w mediach społecznościowych Co jest nie tak z Krakowem w czwartek, 8 lutego podczas konferencji prasowej na krakowskim Kazimierzu ogłosił oficjalny start w wyborach na prezydenta Krakowa. Kandydat miał być jedną wielką niewiadomą w tym starciu politycznym, jednak w poniedziałek, 19 lutego oficjalnie ogłosił, że rezygnuje ze startu. W komunikacie przekazał, że sytuacja związana jest z jego złym stanem zdrowia i śmiercią mamy.

— Od czasu operacji nie miałem jeszcze chwili, żeby odpocząć. Zamiast ułożyć sobie życie na nowo, zajmowałem się tym, czym powinni zajmować się dziennikarze w tym mieście, a czym w ramach medialnej prostytucji się nie zajmują. Minęło już 16 miesięcy odkąd trafiłem do szpitala, a nawet nie załatwiłem sobie stopnia inwalidy choć powinienem — przekazał Mateusz Jaśko w mediach społecznościowych. — W sobotę wczesnym rankiem niespodziewanie odeszła moja Mama. To całkowicie wyklucza jakikolwiek start w wyborach. Nie będę kopał się z koniem i marnował czasu w takim momencie. Jestem mieszkańcem, nie politykiem więc nie jest to dla mnie żaden priorytet — dodał.

Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?

Kampania wyborcza polityków powoli nabiera tempa. Obecnie sondaże wskazują jednoznaczną przewagę Łukasza Gibały nad pozostałymi kandydatami. A jakie jest wasze zdanie? Kto powinien zostać nowym prezydentem Krakowa? Zagłosujcie w naszej sondzie. Wystarczy nacisnąć na zdjęcie kandydata!

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Aktywista Adam Hareńczyk zapowiedział start

W poniedziałek, 4 marca PAP poinformowała, że jako bezpartyjny, start zapowiedział też Adam Hareńczyk. Konserwatywny aktywista jest rodowitym krakowianinem. Studiował a wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

