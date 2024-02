Spis treści

Wybory samorządowe 2024. Wiosną wybierzemy w Krakowie nowego prezydenta

Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę, 7 kwietnia Polacy ruszą do urn, aby wybrać naszych reprezentantów w samorządach, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To będzie szczególny i niezwykle trudny czas dla Krakowa, bowiem prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. To oznacza, że już wiosną, po 22 latach Kraków doczeka się nowego prezydenta. Przyjrzeliśmy się kandydatom na to stanowisko.

Ustępujący ze stanowiska Jacek Majchrowski namaścił na swojego następcę obecnego wiceprezydenta miasta, Andrzeja Kuliga. Chociaż pierwotnie Kulig w mediach społecznościowych przyznał, że stanowisko Majchrowskiego go zaskoczyło, już kilka dni później oficjalnie ogłosił swoją kandydaturę, twierdząc, że nie chce, aby "dorobek Majchrowskiego został zaprzepaszczony". Sam Andrzej Kulig jest z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, które ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W samorządzie działa od 1996 r., a od 2018 r. piastuje stanowisko wiceprezydenta.

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Prof. Stanisław Mazur będzie kandydował

Jednym ze społecznych kandydatów, niezwiązanych z polityką jest rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur. O start w wyborach prezydenckich w Krakowie już wcześniej zaapelowało do niego środowisko naukowców i artystów w specjalnym liście. Profesor wziął sobie tę odezwę do serca, bo już kilka dni później ogłosił swój start w nadchodzącej kampanii. Sam prof. Stanisław Mazur jest z wykształcenia politologiem i specjalizuje się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym. W 2022 roku założył stowarzyszenie Lepszy Kraków, w którym wraz z grupą ekspertów działa na rzecz ekologii, transportu i biznesu w calu ulepszenia funkcjonowania miasta.

Oficjalny start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosiła także krakowska Platforma Obywatelska, która postawiła na posła Aleksandra Miszalskiego. Polityk jest krakowianinem z urodzenia i absolwentem socjologii oraz turystyki i rekreacji. W samorządzie działa od lat — w 2011 r. został członkiem Rady Dzielnicy I Stare Miasto, zaś od 2014 roku był radnym Miasta Kraków. Od 2019 r. piastuje mandat poselski, a tegorocznych wyborach parlamentarnych udało mu się go odnowić.

Kandydaci na prezydenta Krakowa 2024. Łukasz Gibała ogłosił start w wyborach

Nie jest dużym zaskoczeniem fakt, że Łukasz Gibała będzie po raz kolejny ubiegać się o stanowisko prezydenta Krakowa. To już kolejne wybory, w których samorządowiec bierze udział i dotychczas był uznawany za najpoważniejsze zagrożenie dla Jacka Majchrowskiego. Tym razem może mu się udać je zwyciężyć, bowiem w najnowszych sondażach jest uznawany za lidera i nieustannie zdobywa największe poparcie. Polityka poparła także oficjalnie posłanka Daria Gosek-Popiołek i partia Razem, co oznacza, że sami nie będą wystawiać swojego kandydata na prezydenta. Łukasz Gibała to krakowianin z urodzenia i absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygodę z polityką zaczął w 2006 roku, jako radnego sejmiku małopolskiego, później został posłem na Sejm. Obecnie piastuje stanowisko radnego Krakowa. W 2014 roku powołał stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, w którym razem z ekspertami działa na rzecz poprawy miejskiej polityki.

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Mateusz Jaśko deklaruje start w wyborach

Jedną wielką niewiadomą może okazać się Mateusz Jaśko, bloger i społecznik, autor strony w mediach społecznościowych Co jest nie tak z Krakowem. "To dzięki mnie prezydent dostał mandat za cygarko, mnie straszyli prokuraturą za kupno ławek dla mieszkańców, ja wyciągnąłem seksaferę w radzie miasta, czy to ja ogólnie na co dzień jadę" — opisuje swoje działania na profilu w portalu buy coffee.to. Oprócz tego Jaśko aktywnie angażuje się w politykę miejską Krakowa, udzielając się m.in. w głośnej sprawie spółki Kraków5020.

Prezydent @krakow_pl nie startuje ponownie w wyborach. Mimo to chcą utrzymać układ- namaścił @KuligKrakow Mnie goryle Majchrowskiego znowu nie wpuściły na konferencję.@SiecObywatelska pic.twitter.com/bgLjlSfOhH— Mateusz Jaśko (@cojestnietakzkr) November 20, 2023

Wybory samorządowe w Krakowie 2024. Muzyk Marcin Bzyk-Bąk chce zostać prezydentem

Prawdziwym zaskoczeniem tegorocznych wyborów samorządowych w Krakowie jest kandydatura muzyka Marcina Bzyka-Bąka. Jeszcze w styczniu deklarował, że jest w trakcie poszukiwania kandydatów do rady miasta, którym zależy na lokalnych, krakowskich sprawach. Bzyk-Bąk zapowiedział, że jego kampania wyborcza będzie niskobudżetowa, ponieważ nie stoją za nim partie polityczne ani duże instytucje. Główne hasło programu artysty to „Krakowianie na pierwszym miejscu”.

Trzecia Droga, czyli koalicji partii Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza długo zwlekała z ogłoszeniem swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Obecnie wiadomo już, że o stanowisko powalczy poseł Ireneusz Raś. Polityk z wykształcenia jest historykiem. Pod koniec lat 90. należał do PiS, później był posłem PO, z której został usunięty w 2021 roku. Ma także doświadczenie jako samorządowiec, pełnił rolę radnego Krakowa.

