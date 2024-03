Wybory samorządowe w Krakowie. Jerzy Muzyk ostatnim kandydatem na prezydenta miasta

Wiceprezydent Jerzy Muzyk w ostatnich chwili zadeklarował swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. Chociaż polityk już wcześniej wspominał o tym, że program ma gotowy, nie uzyskał wsparcia ze strony Jacka Majchrowskiego, który na swoje stanowisko namaścił drugiego wiceprezydenta, Andrzeja Kuliga. Muzyk jednak już podczas wcześniejszych spotkań z mediami mówił, że nie może ignorować głosu mieszkańców miasta, którzy domagali się jego kandydatury.

Wybory na prezydenta Krakowa. Kto kandyduje na to stanowisko?

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała łącznie dziewięciu kandydatów na ten urząd. Czterech kandydatów to posłowie: Konrad Berkowicz (Konfederacja, KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Łukasz Kmita (PiS, KW Prawa i Sprawiedliwości), Rafał Komarewicz (Polska 2050, KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga), Aleksander Miszalski (PO, KWW Koalicja Obywatelska). Nienależący do partii politycznych, ale startujący z poparciem polityków, to radny i aktywista miejski Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców), którego poparła go partia Razem. Kolejny kandydat to pierwszy zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig (KWW Andrzeja Kuliga „Ku przyszłości”) z rekomendacją PSL. Jako bezpartyjni i bez poparcia politycznego startują: Adam Hareńczyk (KWW Zjednoczeni dla Krakowa) – prawnik, przedsiębiorca, i prawicowy aktywista oraz Stanisław Mazur (KWW Stanisława Mazura) – politolog, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kampania wyborcza coraz mocniej widoczna na ulicach miasta

Kandydaci, z wyjątkiem Berkowicza, Hareńczyka i Muzyka, prowadzą intensywną kampanię medialną. Niemal każdego dnia, łącznie z weekendami, organizują konferencje prasowe. Wśród tematów często poruszanych w dotychczasowej kampanii są problemy transportowe w mieście. Zdaniem większości kandydatów rozładować korki drogowe może pomóc budowa metra. Część kandydatów ma własne koncepcje takiej inwestycji. Wyzwaniem jest też polepszenie sytuacji finansowe zadłużonego na ok. 6 mld zł miasta.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a II tura w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów 21 kwietnia.

