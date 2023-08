To jego prawie skosiło auto Patryka P. Policja dotarła do kluczowego świadka

Policja ściga 80-letniego przestępcę. Senior mocno sobie nagrabił! Trafi do więzienia?

Z Krakowa do Warszawy szybciej niż do Zakopanego. Nowy odcinek S7 wkrótce otwarty

Wypadek na moście Dębnickim. Szukali go od miesiąca

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 14 na 15 lipca w Krakowie. To właśnie tamtej nocy młodzi ludzie roztrzaskali się na moście Dębnickim. Na nagraniu z monitoringu widać najpierw mężczyznę, który chciał przejść przez jezdnię w niedozwolonym miejscu przez Aleję Trzech Wieszczów i pędzące sportowe, żółte renault megane. Mężczyzna zauważył pędzący samochód i się cofnął. To właśnie wtedy samochód, kierujący , zjeżdżając stracił panowanie nad pojazdem przejechał przez skrzyżowanie, zjeżdżając przed mostem w lewą stronę i uderzając w słup sygnalizacji świetlnej oraz lampę oświetlenia ulicznego. Auto dachowało, zjeżdżając po schodach na bulwar Czerwieński w Krakowie. Czterech młodych mężczyzn zginęło na miejscu. Jak przekazała prokuratura za kierownicą samochodu siedział syn znanej celebrytki Sylwii Peretti.

Policjanci przez ostatni miesiąc poszukiwali mężczyzny, który wtedy przechodził przez aleje w niedozwolonym miejscu. W końcu się udało. Jak podało Polskie Radio, policji udało się ustalić tożsamość kluczowego świadka.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, mężczyzna, który w tamtym czasie przebywał w Krakowie to obcokrajowiec. Śledczy mają być w posiadaniu pełnych danych i adresu zamieszkania świadka wypadku. Jednak jak podaje wp.pl, mężczyzna nie może zostać od razu przesłuchany. Polscy śledczy muszą najpierw zwrócić się do do kraju z którego pochodzi o międzynarodową pomoc prawną.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault tj. Patryka P.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.