Wyszła do lasu na grzyby i nie wróciła do domu. Telefon 77-latki jest nieaktywny

Zaginiona Marianna Konieczna z Jaroszowca w czwartek, 7 listopada 2024 roku wyszła z domu i do tej pory do niego nie wróciła. Z relacji policji wynika, że 77-latka najprawdopodobniej udała się na grzyby do pobliskiego lasu (okolice Jaroszowca, Klucz, Golczowic). Zaginięcie kobiety zostało zgłoszone 7 listopada 2024 roku około godziny 19.00. Zaginiona w dniu zaginięcia miała przy sobie telefon komórkowy, który jednak pozostaje nieaktywny.

Kom. Katarzyna Matras, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że działania zmierzające do odnalezienie seniorki zostaną wznowione we wtorek, 12 listopada. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety można kierować do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, kontaktując się telefonicznie, nr tel. 47 8325 242 lub 112.

Rysopis zaginionej:

wiek: 77 lat,

wzrost: około 168 cm,

sylwetka: średnia budowa ciała,

włosy: krótkie, ciemny blond,

w dniu zaginięcia kobieta najprawdopodobniej była ubrana w: ciemną kurtkę ortalionową (granatowa), czarne spodnie, krótkie kalosze.

i Autor: Małopolska Policja