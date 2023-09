Zabili wdowca dla pieniędzy? [Nowe Fakty]

Pobili na śmierć seniora z Czaczowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jan P. ( † 75 l.) mieszkał samotnie w Czaczowie, niewielkiej wsi położonej niedaleko Nowego Sącza. Wprawdzie jego niewielkie gospodarstwo było nieco oddalone od głównej ulicy, to z całą pewnością nie można powiedzieć, że był to "dom na uboczu" wręcz przeciwnie. Jan P. mieszkał w centrum spokojnej, jak się wydawało, wsi. 15 lat temu pochował żonę. Dzieci dawno "wyszły" z domu. Ale, jak podkreślają mieszkańcy Czaczowa, w każdą niedzielę najbliżsi odwiedzali staruszka. Nie wiadomo dlaczego bandyci na swoją ofiarę wybrali akurat jego. Wszystko wskazuje na to, że był przypadkową ofiarą. Jego oprawcy go wcześniej nie znali. Co dokładnie wydarzyło się w sierpniowy poranek ustali prokuratorskie śledztwo. Na razie wiadomo, że do domu seniora wtargnęło trzech mężczyzn, którzy najpierw związali Jana P. a potem brutalnie pobili. Torturowali, po to by powiedział gdzie trzyma cenne rzeczy i oszczędności. Senior miał liczne obrażenia głowy, a nawet rany cięte. Po brutalnym napadzie i rabunku bandyci odjechali. Wdowiec ostatkiem sił doczołgał się do głównej drogi i wezwał pomoc. Niestety, obrażenia jakie odniósł były tak poważne, że zmarł następnego dnia w szpitalu – Brakowało go dziś w kościele. To był taki porządny człowiek. Nikomu nie wadził – powiedział SuperExpressowi jedna z sąsiadek Jana P. Policja z Nowego Sącza przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, po dwóch dniach od zbrodni, zatrzymała trzech mężczyzn. Jednemu z nich 22–latkowi prokurator przedstawił zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, dwóm pozostałym 21–latkowi i 25–latkowi zarzut zacierania śladów, ukrywania sprawcy pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz posiadania narkotyków. Cała trójka została aresztowana na trzy miesiące. Wiadomo, że złożyli już zażalenie na decyzję sądu w tej sprawie.