4 października 2025 roku około godziny 16:00 w Krakowie zaginął 18-letni Wiktor Bielewski, który wyszedł z mieszkania przy ul. Płaszowskiej.

Wiktor ma około 190 cm wzrostu, ciemne blond włosy, ciemne oczy i szczupłą sylwetkę.

W dniu zaginięcia ubrany był w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, czarny bezrękawnik i czarne buty sportowe marki Nike, miał ze sobą czarną saszetkę.

Osoby posiadające informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerem telefonu 47 835 21 09 lub numerem alarmowym 112.

Zaginięcie 18-letniego Wiktora Bielewskiego. Policja publikuje rysopis i prosi o pomoc

Niepokojące doniesienia napłynęły z Krakowa, gdzie policja prowadzi poszukiwania zaginionego 18-latka. Wiktor Bielewski po raz ostatni był widziany w piątek, 4 października 2025 roku, około godziny 16:00. Jak informują służby, to właśnie wtedy młody mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania przy ul. Płaszowskiej. Niestety, do chwili obecnej nie powrócił do domu, ani nie skontaktował się z rodziną, która z niepokojem czeka na jakikolwiek sygnał. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji V w Krakowie.

W związku z zaginięciem Wiktora Bielewskiego, małopolska policja opublikowała komunikat ze zdjęciem oraz szczegółowym rysopisem 18-latka. Każdy szczegół może pomóc w jego identyfikacji. Zgodnie z przekazanymi informacjami, zaginiony ma około 190 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy oraz włosy w kolorze ciemny blond.

Tak Wiktor był ubrany w dniu zaginięcia

Funkcjonariusze podali również szczegóły dotyczące ubioru, w jakim 18-latek był widziany po raz ostatni. Informacje te mogą być niezwykle pomocne dla osób, które mogły go mijać na ulicy. W dniu zaginięcia Wiktor Bielewski ubrany był w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, czarny bezrękawnik marki „Nike” oraz czarne buty tej samej firmy. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, miał przy sobie również czarną saszetkę.

Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego po południu 4 października lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego obecnego pobytu. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerem telefonu 47 835 21 09 lub pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112. Każdy sygnał może pomóc w wyjaśnieniu losów 18-latka i doprowadzić do jego szczęśliwego powrotu do domu.

