Zaginął 31-letni Adam Żołnierczyk ze Spytkowic. Wyszedł z domu i nie daje znaku życia

Zaginął 31-letni Adam Żołnierczyk ze Spytkowic. Rano wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Trwają poszukiwania Adama Żołnierczyka, 31-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego. Rano w niedzielę, 8 stycznia pochodzący ze Spytkowic mężczyzna wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Do tej pory nie skontaktował się z bliskimi, a członkowie rodziny nie wiedzą, gdzie przebywa 31-latek. Policja upubliczniła w mediach społecznościowych wizerunek oraz rysopis Adama Żołnierczyka. Nikt nie traci nadziei, że mężczyznę uda się odnaleźć całego i zdrowego. Akcję poszukiwawczą może ułatwić rozpowszechnienie informacji o zaginięciu, tak by dotarła ona do jak najszerszego kręgu osób. Być może któryś z internautów widział 31-latka, znajdującego się na poniższym zdjęciu. Osoby posiadające wiedzę na temat losów zaginionego Adama Żołnierczyka są proszone o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Rabka-Zdrój tel. 47 83 46 750 pod numerem alarmowym 112.

Rysopis zaginionego Adama Żołnierczyka

wzrost około 180 cm,

krótkie włosy,

zarost na twarzy i wąsy,

w dniu zaginięcia był ubrany w: sweter koloru białego z pasami na rękawach, dżinsowe niebieskie spodnie oraz buty trapery koloru żółtego.

Autor: Małopolska Policja

