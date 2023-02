Zaginęły dwie nastolatki z Krakowa. Lara i Hania mogły wspólnie zaplanować ucieczkę

Trwają poszukiwania dwóch nastolatek z Krakowa, które w środę, 15 lutego wyszły ze szkoły przy ul. Mazowieckiej i do tej pory nie skontaktowały się z bliskimi. Zaginione to: 14-letnia Lara Ghafour oraz 13-letnia Hanna Pietkiewicz. Policja podejrzewa, że dziewczynki mogą przebywać razem. Lara ma 160 cm wzrostu, piwne oczy, ciemne włosy do ramion i nosi aparat ortodontyczny. Była ubrana w czarną kurtkę, czarne spodnie, czarną bluzę w kolorowe misie, czarne buty marki Vans oraz posiadała czarny plecak w popielate groszki. Hania ma 155 cm wzrostu, niebieskie oczy i brązowe włosy do ramion. Jest bardzo szczupłej budowy ciała. Była ubrana w czarny płaszcz za kolana z kapturem, spodnie w grubą, czarno-białą kratę i białe buty sportowe marki Fila.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionych są proszone o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub 47-83-51-025 albo pod numer alarmowym 112. Poniżej zdjęcia poszukiwanych dziewczynek, opublikowane przez policję.

i Autor: Małopolska Policja Zaginione nastolatki z Krakowa: 14-letnia Lara Ghafour (L) i 13-letnia Hania Pietkiewicz (P).

Sonda Czy kiedykolwiek angażowałaś/eś się w poszukiwania osoby zaginionej? TAK NIE