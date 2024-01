Nowe fakty

Znamy przyczynę śmierci zaginionej Ewy P. Cały czas wierzyła, że zostanie uratowana

Wracamy do bulwersującej sprawy zaginięcia i śmierci 60–letniej Ewy P. Kobieta nie wróciła do domu po skończonej pracy na targowisku Tomex. Była w stałym kontakcie telefonicznym z rodziną i policją, szukało jej 365 policjantów, ponad 60 ratowników i okolicznych mieszkańców, w trakcie akcji użyto dronów i psów tropiących, a mimo to nie udało jej się odnaleźć żywej. Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok.