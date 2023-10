Zaginęła Julia Mierzejewska. Policja szuka 16-latki

Zaginęła Julia Mierzejewska. 16-latka wyszła z domu w środę (11 października) przy ul. Korczaka w Olsztynie i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania. Jak wygląda zaginiona Julia Mierzejewska? 16-latka mierzy ok. 160 cm wzrostu i ma ciemne włosy. Ubrana była w czarną kurtkę, jeansowe spodnie i czarne, sportowe buty. Jeśli ktoś widział zaginioną Julię lub wie, gdzie może przebywać poszukiwana 16-latka, proszony jest o kontakt z policją.

