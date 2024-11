Perła Mazur zachwyca. Teraz to także kurort uczestników "Sanatorium miłości"!

Napad na plebanię w Szczytnie. Zmarł ks. Lech Lachowicz

Ks. Lech Lachowicz zmarł w sobotę (9 listopada) przed południem. Kilka dni wcześniej duchowny padł ofiarą brutalnego ataku na plebanii w Szczytnie. Przez kilka dni walczył o życie w szpitalu, jednak nie udało się uratować proboszcza. Opiekun parafii św. Brata Alberta w Szczytnie miał 72 lata. Był budowniczym szczycieńskiego kościoła.

Następnego dnia po napaści na księdza, zatrzymano 27-letniego Szymona K. ze Szczytna, który przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak wyjaśniał śledczym, chciał obrabować plebanię, wiedząc, że mogą tam znajdować się duże pieniądze. Szymon K. niedługo przed napadem wrócił na Mazury z Holandii, gdzie bezskutecznie próbował się dorobić.

27-latek zatrzymany po napaści na księdza

W niedzielę (3 listopada) sprawca wielkim toporem wyłamał drzwi wejściowe do domu parafialnego. Gdy wszedł do środka, bez słowa zaatakował zaskoczonego 72-letniego proboszcza. Jak zeznał, plan miał jeden: zabić księdza i okraść parafię. Napastnik zadawał cios za ciosem. Jego tłumaczenia szokują. – Chciałem go zabić i spokojnie okraść. Był po mszy – miał zeznać Szymon K. Na miejscu zdarzenia była jeszcze gosposia, która spryskała bandytę gazem pieprzowym.

Pogrzeb ks. Lecha Lachowicza. Szczegóły uroczystości

Ks. Lech Lachowicz miał 72 lata. Był wikariusz parafii: św. Jakuba Apostoła w Olsztynie, św. Brunona z Kwerfurtu w Bartoszycach, Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach Mazurskich, św. Jana Nepomucena w Wielbarku i św. Leona w Gołdapi. Był administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie, a także proboszczem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Szczytnie (1990-2024) oraz kapelanem honorowym papieża Jana Pawła II.

Program uroczystości pogrzebowych

Szczytno, kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego

Piątek (15 listopada 2024 r.)

godz. 19 – wprowadzenie trumny do kościoła

godz. 20 – msza święta żałobna pod przewodnictwem Biskupa Janusza Ostrowskiego

godz. 21-23 – czuwanie modlitewne

Sobota (16 listopada 2024 r.)

godz. 10:15 – Nabożeństwo różańcowe

godz. 11 – msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego

Ks. Lech Lachowicz zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym w Szczytnie.