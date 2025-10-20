Liwia i Aleksandra zniknęły. Wyszły z domów i ślad po nich zaginął. Ważny apel policji

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-20 18:06

Warmińsko-mazurscy policjanci poszukują dwóch zaginionych nastolatek: 13-letniej Liwii i 16-letniej Aleksandry. Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Olsztyna i Pisza. Mundurowi proszą o pomoc wszystkich tych, którzy mogą mieć informacje na temat aktualnego miejsca pobytu nastolatek.

Zaginęły dwie nastolatki z Warmii i Mazur

i

Autor: KMP Olsztyn / KPP Pisz/ Materiały prasowe Zaginęły dwie nastolatki z Warmii i Mazur.
Super Express Google News

Zaginęła 13-letnia Liwia Saniukiewicz

Zaginęła Liwia Saniukiewicz. Olsztyńska policja szuka 13-latki, która w niedzielę (19 października) oddaliła się z domu i do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginiona Liwia ma 164 cm wzrostu i długie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, jasnoszary dres i czarne, sportowe buty. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać nastolatka proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym pod nr 47 731 34 24.

Polecany artykuł:

Koszmar w Olsztynie. Syn zabił ojca?! Początek procesu Mateusza S.

Zaginęła 16-letnia Aleksandra Migdał

Z kolei funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piszu poszukują zaginionej Aleksandry Migdał z Orzysza. 16-latka wyszła z domu w piątek (17 października) około godz. 15 i do tej pory nie wróciła.

Zaginiona Aleksandra Migdał jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy i proste blond włosy do ramion. Ubrana była w szare spodnie jeansowe, czarną pikowaną kurtkę z kapturem, białe buty sportowe. Miała przy sobie czarną dużą torbę.

Jeśli ktokolwiek ma informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsce pobytu 16-latki, proszony jest o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Piszu, pod numerem telefonu 47 73 54 200.

CZYTAJ TEŻ: Lekarze rozkładali ręce, a wtedy stało się coś niewytłumaczalnego. Historia pana Józefa i jego syna chwyta za serce

Polecany artykuł:

Ojciec i córka zginęli w pożarze pod Kętrzynem. Prokuratura: „Nie wykluczamy po…
Sonda
Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął?
Ciągle nie znamy prawdy o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki