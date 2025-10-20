Liwia i Aleksandra zniknęły. Wyszły z domów i ślad po nich zaginął. Ważny apel policji

Zaginęła 13-letnia Liwia Saniukiewicz

Zaginęła Liwia Saniukiewicz. Olsztyńska policja szuka 13-latki, która w niedzielę (19 października) oddaliła się z domu i do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginiona Liwia ma 164 cm wzrostu i długie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, jasnoszary dres i czarne, sportowe buty. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać nastolatka proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym pod nr 47 731 34 24.

Trwają poszukiwania 13-letniej Liwii Saniukiewicz. Nastolatka w dniu 19.10 br. oddaliła się z domu i do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona ma 164 cm wzrostu, długie włosy koloru ciemnego. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, jasnoszary… pic.twitter.com/dzSXMMwHAH— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) October 20, 2025

Zaginęła 16-letnia Aleksandra Migdał

Z kolei funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piszu poszukują zaginionej Aleksandry Migdał z Orzysza. 16-latka wyszła z domu w piątek (17 października) około godz. 15 i do tej pory nie wróciła.

Zaginiona Aleksandra Migdał jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy i proste blond włosy do ramion. Ubrana była w szare spodnie jeansowe, czarną pikowaną kurtkę z kapturem, białe buty sportowe. Miała przy sobie czarną dużą torbę.

Jeśli ktokolwiek ma informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsce pobytu 16-latki, proszony jest o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Piszu, pod numerem telefonu 47 73 54 200.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie