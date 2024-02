Powiat iławski. Zaginęły dwie nastolatki

Zaginęły dwie nastoletnie mieszkanki Łodygowa (pow. iławski). 15-letnia Weronika Brzóska i 16- letnia Weronika Młynarczyk, które w czwartek, 22 lutego, o godz. 6:50 pojechały autobusem do szkoły w Kwidzynie, jednak do niej nie dotarły. Nastolatki do chwili obecnej nie wróciły do domu. Nie skontaktowały się również ze swoimi rodzinami. Jak podała iławska policja, prawdopodobnie przebywają na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rysopis zaginionej Weroniki Brzóski

wiek: 15 lat

15 lat wzrost: 175 cm

175 cm budowa ciała: szczupła

szczupła włosy: długie ciemnobrązowe

Weronika Brzóska w chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, szarą bluzę dresową, czarne spodnie jeansowe i białe buty.

Rysopis zaginionej Weroniki Młynarczyk

wiek: 16 lat

16 lat wzrost: 178 cm

178 cm budowa ciała: szczupła

szczupła włosy: długie ciemnobrązowe

Weronika Młynarczyk w chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, czarne spodnie jeansowe i i białe buty Nike. Miała też czarny plecak z napisem Nike.

i Autor: KPP w Iławie Pojechały autobusem do szkoły, ale do niej nie dotarły. Nastolatki przepadły jak kamień w wodę. Trwają poszukiwania

Policja apeluje o pomoc

Iławska policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu zaginionych nastolatek. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu dziewcząt jest ważna i przybliża do ich szczęśliwego odnalezienia. "Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47 73 262 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji" - podała policja w Iławie.