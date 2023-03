Przyjechał na imprezę do Olsztyna i zaginął. Gdzie jest Patryk Ciurko?

Co za bezmyślność!

Zaginął Patryk Ciurko. W weekend wybrał się ze znajomymi na imprezę do Olsztyna

Zaginął 30-letni Patryk Ciurko. W sobotę (11 marca) wraz ze znajomymi wybrał się na imprezę do klubu „Dobra Nocka” w Olsztynie (dawniej klub "Impuls"). Jak czytamy na grupie "Zaginieni przed laty", mężczyzna nie został wpuszczony do lokalu. Kiedy koledzy 30-latka wyszli po chwili na zewnątrz, Patryka nie było już w pobliżu. Do chwili obecnej nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Jak wygląda zaginiony Patryk Ciurko? Mierzy 183 cm wzrostu i waży 84 kg. Ma brązowe włosy i niebieskie oczy. Ma blizny na twarzy po wypadku, w okolicach szczęki i brwi. W dniu zaginięcia ubrany był w szarą kurtkę, czarno-czerwone buty Adidas oraz szaro-czarne joggery.

Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Biskupcu pod numerem telefonu 47 73 11 400.

