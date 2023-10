Wybory 2023. Michał Wypij skomentował wyniki wyborów parlamentarnych

Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej podano pierwsze wyniki wyborów parlamentarnych oparte na sondażu exit pool, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Badania zostały przeprowadzone przez sondażownię Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu. Wynika z nich, że wybory parlamentarne 2023 wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 36,8 procent. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z 31,6 procentami, na trzecim miejscu Trzecia Droga z 13 proc. Lewica uzyskała wynik 8,6 proc., Konfederacja 6,2 proc., a bezpartyjni kandydaci 2,4 proc. Jeśli takie prognozy utrzymają się do końca liczenia głosów, to przełoży się na następujące mandaty: Prawo i Sprawiedliwość - 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163 mandaty, Trzecia Droga - 55 mandatów, Lewica – 30 mandatów i Konfederacja – 12 mandatów.

Michał Wypij komentuje dla nas wyniki wyborów parlamentarnych 2023

Pierwsze szacunkowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 skomentował w rozmowie z redakcją Eska Olsztyn Michał Wypij z listy Koalicji Obywatelskiej, startujący do Sejmu w województwie warmińsko-mazurskim.

Jak skomentuje Pan pierwsze wyniki wyborów?

Z ogromną satysfakcją, z poczuciem ulgi, że stało się coś dobrego dla Polski. Dziś Prawo i Sprawiedliwość traci władzę. Teraz przed nami kwestia ostatecznego policzenia głosów, a z drugiej strony to ciężkie zadanie zbudować dobry rząd, który naprawi to, co zostało zepsute, zwłaszcza w tak trudnych czasach, w jakich obecnie znajduje się Polska. Nie chodzi tylko o zagrożenie geopolityczne, ale także kwestie gospodarcze. Musimy wyjść z kryzysu gospodarczego, dlatego musimy stworzyć mądry rząd i dzisiaj Polacy dali nam mandat do tego i przede wszystkim pokazali czerwoną kartkę partii władzy, która prowadziła paskudną kampanię. To nie była równa kampania, to nie był równy dostęp do mediów. Musieliśmy stoczyć nierówny bój, ale wygraliśmy.

Co ogłoszone wyniki oznaczają dla nowego układu sił w Sejmie?

Przede wszystkim musimy poczekać na ostateczne wyniki. Teraz znamy wyniki sondażowe, ale myślę, że nie będą one znacząco odbiegać z tego, co poznaliśmy. Najważniejszy wniosek jest taki, że obecna władza traci władzę, a drugi wniosek jest taki, że partie opozycji demokratycznej muszą stworzyć dobry rząd. Takie jest oczekiwanie Polaków i dzisiaj zostało ono bardzo wyraźnie pokazane i udowodnione, że Polacy oczekują zmiany władzy. Oczekują także tego, że nowa kolacja będzie szersza, nie będzie koalicją jednej partii, kilku przystawek, tylko ma być koalicją dużo szerszą, ma pracować na rzecz Polski. To jest główny wniosek, który należy wysnuć po wynikach wyborów.

Jakie będą Pana pierwsze działania, jeśli wejdzie Pan do Sejmu?

Mam pierwszą kadencję za sobą, trudną kadencję, ale ogromne też doświadczenie i wiem, jak trudnym zadaniem będzie przygotowanie dobrego rządu dla Polski, ale także mamy swoje oczekiwania na Warmii i Mazurach, bo wiele wskazuje na to, że to Warmia i Mazury były tym regionem, który dał zwycięstwo mandatowe opozycji. Bo udało nam się przekonać mieszkańców, że opozycja ma lepszy pomysł na Polskę i myślę, że dziś bardzo ważny jest głos Warmii i Mazur też w nowym rządzie.