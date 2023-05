Wychowawca podejrzany o przestępstwo seksualne. Obrzydliwe zachowanie względem uczennicy

Reszel. Przestępstwo seksualne na uczennicy? Wychowawca z zarzutem

Jak poinformował PAP w poniedziałek olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski, w piątek (26 maja) prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie postawił zarzut wychowawcy z internatu szkolnego przy Zespole Szkół im. Rataja w Reszlu. Brodowski wyjaśnia, że Szymon M. odpowie za to, że 5 grudnia 2022 roku w internacie, stosując przemoc w postaci przetrzymywania ręką za klatkę piersiową i nadgarstek, doprowadził uczennicę do poddania się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie jej piersi. - Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora. Nie przyznał się; złożył wyjaśnienia ale są one sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym - powiedział prokurator Brodowski. Pokrzywdzona w chwili zdarzenia była osobą pełnoletnią.

Postępowanie jest w toku. Jak dodał Brodowski, mężczyzna nie pracuje już w internacie. Umowa z Szymonem M. została rozwiązana, kiedy zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Prokurator nie zastosował więc środków zapobiegawczych, które mogły ograniczyć możliwość kontaktu z nieletnimi. Szymonowi M. grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Dyrektor szkoły w Reszlu odwołany. Miał dotykać pośladków uczennicy

To nie pierwsze bulwersujące doniesienia z Zespołu Szkół w Reszlu. W lutym 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informowała o niewłaściwych zachowaniach nauczycieli tej placówki wobec uczennic. Zarzut naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał nauczyciel, który dotykał pośladków uczennicy podczas prowadzenia praktycznych zajęć nauki zawodu na terenie szkoły. Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego w maju 2022 r. przez matkę, która wskazywała na nieprawidłowe zachowania nauczyciela wobec córki. Postępowanie prowadzone przez prokuratora w części potwierdziło sytuację i Andrzejowi M. został przedstawiony zarzut. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Wobec dyrektora tej szkoły, który nawiązał relację z uczennicą toczy się postępowanie dyscyplinarne. 7 stycznia 2023 r. kętrzyńska prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące podejrzenia nadużycia stosunku zależności w relacji nauczyciel-uczennica i doprowadzenia uczennicy do wykonania innej czynności seksualnej. Umorzenie nastąpiło wobec braku znamion czynu zabronionego. Prokurator stwierdził umarzając postępowanie, że pokrzywdzona była pełnoletnia i nawiązała relację z nauczycielem w pełni świadomie. Dyrektor został odwołany przez organ prowadzący, czyli starostę kętrzyńskiego.

Mimo umorzenia postępowania prokuratorskiego, wobec dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne. Ma na celu ustalenie, czy dyrektor jako nauczyciel i wychowawca dopuścił się uchybienia godności zawodu nauczyciela. - Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie warmińsko-mazurskim zakończył postępowanie i skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej, która w najbliższym czasie zacznie rozpatrywać ją na rozprawie - poinformował PAP wicekurator oświaty Wojciech Cybulski.

