Electro Moto Show 2023 nadchodzi! Już 24 i 25 czerwca wielkie święto miłośników motoryzacji 

Policjant rekordzista dostał 15 punktów i 2000 zł kary. To posunięcie mogło go kosztować życie

Electro Moto Show 2023. Wyjątkowe święto dla fanów motoryzacji

To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy odwiedzających. Trzecia edycja Electro Moto Show odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2023 r. w galerii wnętrz Dobroteka w Dobrodzieniu (ul. Oleska 35). Będzie można zobaczyć elektryczne i hybrydowe samochody marek takich jak: BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, Cupra, Mercedes, Volvo, Opel, Kia czy Toyota. Co więcej, wiele z prezentowanych modeli będzie można przetestować! Dodatkowo swoją ofertę zaprezentują współorganizatorzy eventu - galeria wnętrz Dobroteka, Doktorvolt oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Partnerami wydarzenia są marki meblowe: Kler, Vero, Halupczok, a także Polski Związek Motorowy i Opolska Izba Gospodarcza.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia: https://electromotoshow.pl/

Nie masz planów na weekend 24-25 czerwca? Przyjedź do Dobrodzienia! Podczas tegorocznej edycji Electro Moto Show czołowi producenci samochodów, zaprezentują swoje nowości:

Marka BMW zaprezentuje model iX1 xDrive30 - pierwszy „elektryk” klasy premium w segmencie samochodów kompaktowych premium z napędem na wszystkie koła, a także BMW iX - technologiczny flagowiec BMW Group. Pierwszy pojazd typu Sports Activity Vehicle zaprojektowany od podstaw z myślą o mobilności wyłącznie elektrycznej, który oferuje pionierskie podejście do designu, zrównoważonego rozwoju, radości jazdy bez lokalnej emisji spalin, wszechstronności i luksusu w oparciu o nowy system modułowy.

i Autor: materiały prasowe BMW iX1 xDrive30

Lellek Group zaprezentuje 6 doskonałych modeli ze swojej oferty:

Audi e-tron GT - Luksus w sportowym stylu. Audi e-tron GT quattro to współczesne ucieleśnienie postępu. Emanuje sportowym charakterem, ekskluzywnością i komfortem.

i Autor: materiały prasowe Audi e-tron GT

Audi Q4 e-tron - Sportowy design Audi Q4 e-tron nadaje przyszłości elektromobilności pociągająco charakterystyczną formę. Przykuwający uwagę przód i muskularny tył wydają się pełne mocy, podczas gdy elektryzująco dynamiczna sylwetka delikatnie się zwęża. Audi Q4 e-tron to pierwszy model z systemem SONOS premium sound.

i Autor: materiały prasowe Audi Q4 e-tron

Volkswagen ID.4 GTX - Od 0 do 100 km/h w ok. 6,2 s, zerowe emisje lokalne CO2 – dzięki nowemu ID.4 GTX nie trzeba iść na kompromisy, aby jeździć w sposób zrównoważony. Poznaj sportowe osiągi wersji ID.4 z napędem na cztery koła, z całkowicie elektrycznym napędem i dużym zasięgiem. Nowy ID.4 GTX: Sportowy jak GTI, wygodny jak SUV i dbający o środowisko jak ID.

i Autor: materiały prasowe Volkswagen ID.4 GTX

Volkswagen Model ID.BUZZ - To pierwsza koncepcja całkowicie elektrycznego busa od Volkswagena – multifunkcjonalny pojazd stworzony od podstaw w nowatorski sposób. W pełni elektryczny ID. Buzz pomieści rodzinę i znajomych, pozwoli sprostać wyzwaniom codzienności – nawet w wielkomiejskim gąszczu ciasnych ulic. Zapraszamy do zapoznania się z wizjonerskim designem ID. Buzz, w którym kompaktowe gabaryty łączą się z przestronnością i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Poznaj nową koncepcję przestrzeni wewnętrznej, gdzie został wykorzystany duży procent materiałów pochodzących z recyklingu. Pojazd posiada także imponujące wyposażenie komunikacyjne, funkcje cyfrowe oraz inteligentny system ID. Light. Dzięki ID. Buzz łatwo przekonasz się o zaletach nowoczesnej mobilności elektrycznej.

i Autor: materiały prasowe Volkswagen Model ID.BUZZ

CUPRA Born - Maksymalna moc, zerowa emisja spalin i inteligentna jazda. Teraz nadszedł perfekcyjny moment, aby się przesiąść.

i Autor: materiały prasowe CUPRA Born

SKODA ENYAQ - Enyaq wyróżnia się eleganckim designem oraz imponującymi parametrami. Przestronne wnętrze, funkcjonalne rozwiązania, bogate wyposażenie i zaawansowane technologie – oto co cechuje tego w pełni elektrycznego SUVa od Škody. Enyaq oferuje dobre osiągi i duży zasięg na jednym ładowaniu.

i Autor: materiały prasowe SKODA ENYAQ

Natomiast marka KIA, zaprezentuje dwa niezwykle ciekawe modele:

EV6 - to nowoczesny, sportowy crossover. W najdrobniejszych detalach zaprojektowany tak, by osiągnąć niepowtarzalny, futurystyczny styl. Dzięki nowej technologii inteligentnych świateł drogowych Twoja Kia zapewnia dobrą widoczność w nocy, nie oślepiając kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Smukłe lampy tylne rozciągają się przez całą szerokość nadwozia. Kompozycja wielu diod LED tworzy niesamowite wrażenie. Dach EV6 zakończony pokaźnym spojlerem dodaje rasowego wyglądu, poprawia aerodynamikę oraz prowadzenie. A Automatycznie wysuwane klamki wyglądają świetnie oraz poprawiają aerodynamikę. Elektryczna architektura 800 V z funkcją obsługi wielu systemów ładowania pozwala na spokojne podróżowanie. Po zaledwie 4,5 minutach ładowania EV6 można przejechać 100 km.

i Autor: materiały prasowe Kia EV6

NIRO to popularny crossover, który oferuje trzy nowoczesne zelektryfikowane układy napędowe do wyboru, ekologiczne materiały w kabinie i wyjątkowe systemy bezpieczeństwa. Wszystko razem sprawia, że model nowej generacji przewyższa oczekiwania klientów. Niro jest nieodłącznym modelem coraz liczniejszej gamy ekologicznych samochodów marki Kia, która do 2027 roku będzie liczyć aż 14 modeli typu BEV.

i Autor: materiały prasowe Kia NIRO

VOLVO zaprezentuje model XC40 Recharge – inteligentny, wszechstronny, innowacyjny w każdym wymiarze. Kompaktowy SUV o napędzie hybrydowym typu plug-in . Czyste hybrydowe doświadczenie. Zaprojektowany z myślą o jeździe po mieście i poza nim oraz skonstruowany tak, aby wywierać mniejszy wpływ na naszą planetę. Dzięki płynnemu ruszaniu i dynamicznemu przyspieszaniu każda podróż hybrydą plug-in XC40 Recharge jest bliższa doskonałości. Do codziennych dojazdów wybierz tryb w pełni elektryczny (Pure electric), aby nie emitować żadnych spalin. Tryb hybrydowy (Hybrid) to optymalne połączenie zużycia paliwa i komfortu, zaś tryb dynamiczny (Power) włącz wtedy, gdy zależy Ci na maksymalnych osiągach.

i Autor: materiały prasowe Volvo XC40 Recharge

MERCEDES zaprezentuje:

EQE 43 AMG – sportowy elektryk, który oferuje również niezrównane, autentyczne wrażenia dźwiękowe. Całkowicie zmieniony układ napędowy z silnikami elektrycznymi na przedniej i tylnej osi zapewnia w Mercedesie AMG EQE 53 4MATIC+ moc do 445 kW. Wysokowydajne komponenty, takie jak w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+, zawieszenie AMG RIDE CONTROL+ z zawieszeniem pneumatycznym, adaptacyjna regulacja tłumienia i skrętna tylna oś oraz opcjonalny wysokowydajny kompozytowy układ hamulcowy AMG z ceramiki zapewniają maksymalną dynamikę jazdy i kontrolę.

i Autor: materiały prasowe Mercedes EQE 43 AMG

EQB – dla zrównoważenia emocji marka zaprezentuje również rodzinny model. Design, który przekonuje od pierwszego wejrzenia: swoją charakterystyczną osłoną chłodnicy typu „black panel” i listwie świetlnej przez całą szerokość przodu i tyłu model EQB udowadnia swoją przynależność do rodziny Mercedes-EQ. Każda jazda tym modelem będzie elektryzującym przeżyciem: elementy w kolorze różowego złota i podświetlony element dekoracyjny dominują nowoczesny nastrój hightech we wnętrzu modelu EQB. Specjalnie dobrane akcenty stylizacyjne, takie jak elementy rur w optyce aluminium wzmacniają przy tym ogólne wrażenie solidności, trwałości i wysokiej jakości.

i Autor: materiały prasowe Mercedes EQB

TOYOTA zaprezentuje 2 modele:

Toyota bZ4X - pierwszy globalny samochód marki z nowej linii bezemisyjnych aut elektrycznych bZ (beyond Zero). Pojazd wyposażono w litowo-jonową baterię o pojemności 71,4 kWh. Bateria może pracować w temperaturach od -30°C do +60°C. Pewność Toyoty co do jakości baterii trakcyjnej znajduje odzwierciedlenie w podstawowej gwarancji fabrycznej na 8 lat lub 160 000 km przebiegu. Program Extended Battery Care zapewnia ochronę do 10 lat i 1 000 000 km pod warunkiem dokonywania corocznego przeglądu baterii.

i Autor: materiały prasowe Toyota bZ4X

MIRRAI – Napędzana ogniwami paliwowymi Toyota Mirai stoi na czele wodorowej rewolucji, łącząc w sobie technologiczne innowacje z doskonałym designem i dynamiką jazdy. W pogoni za jeszcze lepszymi rozwiązaniami Mirai zostawia za sobą wyłącznie czystą wodę. Samochód wyposażono w zmodernizowany układ wodorowych ogniw paliwowych, który umożliwia pokonanie aż do 650 km na jednym tankowaniu – bez emisji spalin. Toyota Mirai została wyposażona w pionierski system oczyszczający powietrze. Eliminuje on szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek siarki i tlenek azotu, a także usuwa małe cząsteczki pyłów. Dorosła osoba rocznie zużywa do oddychania około 4 730 400 l powietrza. Mirai oczyszcza podobną ilość powietrza co 10 000 km.

i Autor: materiały prasowe Toyota MIRRAI

Natomiast OPEL - elektryczną rewolucję na kołach: Opel Mokka-e - crossover idealny dla miasta. To samochód, który idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych mieszkańców miast, doskonale spisuje się w miejskich warunkach i oferuje wiele zalet dla miłośników elektrycznej mobilności. Opel Mokka-e wypada naprawdę dobrze, jeśli chodzi o zużycie energii w mieście. Przemieszczając się po miejskich ulicach, możemy liczyć na wyniki na poziomie 13-15 kWh. Dzięki baterii o pojemności 50 kWh, Mokka-e pozwala na przejechanie 300 kilometrów bez konieczności ładowania. Jednak to nie wszystko. Elektryczna Mokka-e oferuje jeszcze więcej korzyści. Jedną z największych zalet jest oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki możliwości korzystania z buspasów i darmowego parkowania, podróżowanie po mieście staje się znacznie szybsze i bardziej wygodne. Dodatkowo, Mokka-e oferuje wiele opcji ładowania. Najwygodniejszym sposobem jest oczywiście ładowanie w domu, jednak w razie potrzeby możemy skorzystać z "szybkich stacji", które wykorzystują gniazdo CCS i umożliwiają ładowanie prądem stałym z mocą do 50 kW. A jeśli nie mamy takiej możliwości, zwykłe gniazdko domowe pozwoli na naładowanie baterii do pełna w około 15 godzin.

i Autor: materiały prasowe Opel Mokka-e

Opel Mokka-e nie tylko doskonale sprawdza się w codziennych dojazdach w mieście, ale również podczas weekendowych city breaków. Niezależnie od tego, czy planujesz zwiedzić polskie miasto czy podróżować po świecie, Mokka-e pozwoli Ci dotrzeć do celu bez żadnych problemów. Dzięki dużej pojemności baterii i efektywnemu zużyciu energii, na jednym ładowaniu możesz pokonać długie trasy. Komfort podróżowania to kolejny atut Opel Mokka-e. Wnętrze samochodu zostało starannie zaprojektowane, oferując przestronność, wygodne fotele i wysokiej jakości materiały. Mokka-e jest również wyposażona w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i asystenci, które zapewniają ochronę w każdej sytuacji na drodze.

Opel Mokka-e wyróżnia się nowoczesnym designem i dynamicznymi liniami, które przyciągają wzrok na ulicach miasta. Bez wątpienia jest to samochód, który nie tylko zapewnia komfortową podróż, ale także sprawia, że czujesz się stylowo i nowocześnie.

i Autor: materiały prasowe Galeria wnętrz Dobroteka

Organizatorami Electro Moto Show są:

Galeria wnętrz Dobroteka – podczas Electro Moto Show oprócz prezentacji samochodów elektrycznych i hybrydowych będzie można również zapoznać się z ofertą Galerii Wnętrz Dobroteka, gdzie znajdziemy marki polskie i światowe. Starannie wyselekcjonowane i zebrane w jednym miejscu. W Dobrotece prezentowana jest najnowsza oferta mebli Kler, dostępne są meble światowych, w tym włoskich marek takich jak Alf Uno, Munari, Calligaris, Bontempi, Kartell, Tempur, Lamborghini, Hartmann, Point - kreacje najwyższej klasy, komfortowe i prestiżowe. Prezentowana jest również szeroka oferta mebli do kuchni marki Halupczok, meble wypoczynkowe marki Vero, meble marki Jafra orz oferta Kler Garden. Dostępne jest również wyposażenie gabinetu, ogrodu i ogrodu zimowego a także dekoracje, lampy i dywany.

Doktorvolt, który posiada w swoim asortymencie szeroką gamę produktów. Oferuje swoim klientom rozdzielnice budowlane, przedłużacze, gniazda naścienne, wyłączniki oraz szyny łączeniowe. Doktorvolt stawia na przyszłość oraz wsparcie ekologicznych rozwiązań produkując rozdzielnice fotowoltaiczne. Firma wielokrotnie została wyróżniana i otrzymywała nagrody (Gazela Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Opolska Nagroda Jakości itp.)

Barbara Borecka, Kierownik Działu Projektowego W Doktorvolt podjęliśmy wyzwanie związane z elektromobilnością i stworzyliśmy idealne rozwiązania dla każdej aplikacji. Wytyczne jakie sobie założyliśmy przy projekcie stacji ładujących to koncepcja oparta na przyjaznej konstrukcji, prostym i niezawodnym ładowaniu pojazdów. Nasze ładowarki wyróżnia trwałość, bezpieczeństwo i wysoka sprawność w najniższej cenie rynkowej. Posiadamy trzy opcje w rodzinie stacji ładowania mobilne, naścienne, wolnostojące, gotowe na każdy scenariusz zastosowania w sektorze prywatnym.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - jednostka Samorządu Województwa Opolskiego. Działa od 2007 r. Jej główne zadania to pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu czy pozyskiwanie i obsługa inwestorów.

Partnerami i patronami natomiast:

Opolska Izba Gospodarcza – patron Electro Moto Show - jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności. Jest obecnie jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim. Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą i wnoszą wkład w urzeczywistnienie celów Izby oraz dają rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Obecnie OIG zrzesza 400 około członków. Izba zrzesza członków nie tylko z Opolszczyzny, ale również z innych regionów Polski. Od ponad 30 lat Izba jest platformą dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami a organami władzy państwowej i samorządowej. Jako wiarygodny partner kreuje innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą.

Partnerem wydarzenia jest Polski Związek Motorowy (PZM) to polski związek sportowy działającym od 30 stycznia 1950r. Powstał z połączenia Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego i jest jedynym kontynuatorem tradycji obu tych organizacji. PZM w kilkuset automobilklubach i klubach sportowych zrzesza członków - sympatyków motoryzacji. Do najważniejszych celów Związku należy rozwój masowego i wyczynowego sportu motorowego: samochodowego, motocyklowego, żużlowego oraz kartingowego. Zajmuje się również propagowaniem wiedzy i kultury motoryzacyjnej, prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, promuje turystykę motorową i caravaningową, a także zajmuje się pojazdami zabytkowymi. Organizuje kursy prawa jazdy, świadczy usługi rzeczoznawstwa oraz prowadzi stacje kontroli i obsługi pojazdów, pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń i winiet na korzystanie z zagranicznych autostrad. Polski Związek Motorowy pełni funkcję polskiej federacji narodowej w sportach motorowych. Jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także federacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Federacja Samochodowa, Międzynarodowa Federacja Motocyklowa, Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu, Międzynarodowa Pojazdów Zabytkowych, Międzynarodowa Federacja Samochodowa.

Galeria wnętrz Dobroteka w Dobrodzieniu, ul. Oleska 35

www.electromotoshow.pl

www.dobroteka.pl

www.doktorvolt.pl

Artykuł Sponsorowany