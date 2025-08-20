Opole bawi się z Eska Summer City! Moda wraca z VIVE Profit i rabatem –30%

2025-08-20 11:50 Materiał sponsorowany

Sierpień w Opolu zapowiada się wyjątkowo kolorowo! Ekipa Eska Summer City pojawi się w mieście, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lato pełne muzyki, zabawy i inspiracji modowych. Wszystko to we współpracy z VIVE Profit, które w tym roku udowadnia, że moda może być zarówno stylowa, jak i ekologiczna.

Spotkajmy się w Opolu

  • ul. Ozimska 72
  • 22 sierpnia 2025 r.
  • 11:00–13:00

W Opolu czeka na Was zastrzyk wakacyjnej energii. Ekipa Eski przygotowała koncertowe nagłośnienie, letnie hity i konkursy z upominkami. To nie tylko zabawa, ale też okazja do spotkania radiowych prowadzących na żywo i wspólnych zdjęć.

Festiwal Moda Wraca – wielki finał wakacji

To nie koniec atrakcji! Podczas wydarzenia każdy uczestnik będzie mógł zapisać się na Festiwal Moda Wraca. W ostatni weekend sierpnia – 30 i 31.08 – wszystkie sklepy VIVE Profit w Polsce zaproszą na zakupy z wyjątkowym rabatem –30%.

Jak się zapisać?

  • wystarczy formularz online na modawraca.pl,
  • albo szybki zapis na miejscu w Opolu – pomoże Ci w tym nasza ekipa z tabletami.

Po rejestracji dostaniesz na maila kod rabatowy, który uprawnia do skorzystania z promocji. A dodatkowo – czeka na Ciebie limitowana, ekologiczna bransoletka z upcyklingu, dostępna tylko w weekend festiwalowy.

ESKA Summer City 2025
Dlaczego warto być w Opolu?

  • Letnie hity i konkursy w wykonaniu Eski,
  • Rabat –30% w VIVE Profit,
  • Spotkanie z prowadzącymi i masa atrakcji,
  • Modowa pamiątka – bransoletka z recyklingu.

Zarezerwuj czas i baw się razem z nami! 22 sierpnia w Opolu lato rozkręci się na nowo dzięki Eska Summer City i VIVE Profit.

Eska Summer City. Muzyka, zabawa i moda z VIVE Profit

ESKA Summer City i VIVE Profit
