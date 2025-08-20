Opole bawi się z Eska Summer City! Moda wraca z VIVE Profit i rabatem –30%

Spotkajmy się w Opolu
- ul. Ozimska 72
- 22 sierpnia 2025 r.
- 11:00–13:00
W Opolu czeka na Was zastrzyk wakacyjnej energii. Ekipa Eski przygotowała koncertowe nagłośnienie, letnie hity i konkursy z upominkami. To nie tylko zabawa, ale też okazja do spotkania radiowych prowadzących na żywo i wspólnych zdjęć.
Festiwal Moda Wraca – wielki finał wakacji
To nie koniec atrakcji! Podczas wydarzenia każdy uczestnik będzie mógł zapisać się na Festiwal Moda Wraca. W ostatni weekend sierpnia – 30 i 31.08 – wszystkie sklepy VIVE Profit w Polsce zaproszą na zakupy z wyjątkowym rabatem –30%.
Jak się zapisać?
- wystarczy formularz online na modawraca.pl,
- albo szybki zapis na miejscu w Opolu – pomoże Ci w tym nasza ekipa z tabletami.
Po rejestracji dostaniesz na maila kod rabatowy, który uprawnia do skorzystania z promocji. A dodatkowo – czeka na Ciebie limitowana, ekologiczna bransoletka z upcyklingu, dostępna tylko w weekend festiwalowy.
Dlaczego warto być w Opolu?
- Letnie hity i konkursy w wykonaniu Eski,
- Rabat –30% w VIVE Profit,
- Spotkanie z prowadzącymi i masa atrakcji,
- Modowa pamiątka – bransoletka z recyklingu.
Zarezerwuj czas i baw się razem z nami! 22 sierpnia w Opolu lato rozkręci się na nowo dzięki Eska Summer City i VIVE Profit.
