Opolskie dla seniorów

Wszystkie województwa dostają określoną pulę funduszy europejskich na własne cele rozwojowe i potrzeby społeczne. Każdy z regionów jest inny i ma swoje potrzeby. Województwo opolskie dostrzega problem rosnących potrzeb związanych ze starzejącym się społeczeństwem, potrzebami seniorów, osób o szczególnych potrzebach i ich opiekunów. Chodzi o to, aby osoby wymagające pomocy nie trafiały do ośrodków, by mogły pozostawać w domu. Potrzebują jednak wsparcia w codziennym życiu. Dlatego też w naszym województwie spora kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego została zarezerwowana na tzw. usługi społeczne i zdrowotne oraz opiekę długoterminową.

O jaką pomoc można się starać?

Jedną z form jest tzw. opieka długoterminowa, paliatywna i hospicyjna dla osób starszych i z niepełnosprawnościami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To pomoc dla osób, które mieszkają w swoich domach. Pomoc, w zależności od projektu, jest oferowana w przychodni czy ośrodku lub przez osobę, która przychodzi do domu. W tych projektach pomoc obejmuje m.in.:

rehabilitację ruchową, psychiatryczną i logopedyczną,

wsparcie psychologa i terapeutów,

kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego w domu,

długotrwałą opiekę pielęgniarską,

usługi zdrowotne świadczone w Dziennych Domach Opieki Medycznej, które powstają w niektórych miastach i pod opiekę których mogą trafić osoby potrzebujące pomocy medycznej po wyjściu ze szpitala.

Drugą formą wsparcia są usługi dowozu dla osób o ograniczonej mobilności – specjalny samochód wiezie osobę, która jest uczestnikiem projektu np. do lekarza, urzędu czy kościoła. Jest to usługa typu door to door, czyli od drzwi do drzwi.

Kto świadczy pomoc?

Są to różne instytucje, organizacje czy firmy wybierane w drodze konkursów. Te organizacje już niedługo rozpoczną świadczenie pomocy w ramach swoich projektów:

Reh-art z Lewina Brzeskiego – usługi zdrowotne dla mieszkańców Lewina Brzeskiego,

– usługi zdrowotne dla mieszkańców Lewina Brzeskiego, Habilis z Opola – usługi zdrowotne dla mieszkańców aglomeracji opolskiej, w szczególności gmin Chrząstowice i mieście Krapkowice,

– usługi zdrowotne dla mieszkańców aglomeracji opolskiej, w szczególności gmin Chrząstowice i mieście Krapkowice, NZOZ Eliasmed z Opola – długoterminowa opieka pielęgniarska dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących teren wybranych gmin aglomeracji opolskiej,

– długoterminowa opieka pielęgniarska dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących teren wybranych gmin aglomeracji opolskiej, Nowa Ortopedia z Opola – Opieka długoterminowa dla seniorów „Na dobre i na złe” w miejscu zamieszkania – III edycja – projekt dla mieszkańców aglomeracji opolskiej,

– Opieka długoterminowa dla seniorów „Na dobre i na złe” w miejscu zamieszkania – III edycja – projekt dla mieszkańców aglomeracji opolskiej, Dom Zdrowia z Popielowa – „Dom Zdrowia szansą na dłuższą aktywność osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” propozycja dla mieszkańców aglomeracji opolskiej,

– „Dom Zdrowia szansą na dłuższą aktywność osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” propozycja dla mieszkańców aglomeracji opolskiej, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor z Brzegu – „Opieka w zasięgu ręki” to projekt dla mieszkańców subregionu Brzeskiego,

– „Opieka w zasięgu ręki” to projekt dla mieszkańców subregionu Brzeskiego, Medi San z Kędzierzyna-Koźla – rusza projekt „Kierunek zdrowie – opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” z subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego,

– rusza projekt „Kierunek zdrowie – opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” z subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego, Caritas Diecezji Opolskiej z Opola – długoterminowa medyczna opieka domowa dla osób 60+ i osób z niepełnosprawnościami mieszkających w aglomeracji opolskiej,

– długoterminowa medyczna opieka domowa dla osób 60+ i osób z niepełnosprawnościami mieszkających w aglomeracji opolskiej, Nadir ze Staniszcz Wielkich – „Samo Zdrowie 3” – zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla seniorów z subregionu kędzierzyńsko-strzelecki,

– „Samo Zdrowie 3” – zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla seniorów z subregionu kędzierzyńsko-strzelecki, Nadir II z Kolonowskich – Lepsze zdrowie 2 – poprawa zdrowia seniorów poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych subregion kędzierzyńsko-strzeleckiego,

– Lepsze zdrowie 2 – poprawa zdrowia seniorów poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych subregion kędzierzyńsko-strzeleckiego, Caritas Diecezji Opolskiej – długoterminowa medyczna opieka domowa dla osób 60+ i z niepełno sprawnościami z subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego,

– długoterminowa medyczna opieka domowa dla osób 60+ i z niepełno sprawnościami z subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego, Medi San z Kędzierzyna-Koźla – „Zdrowy subregion” – opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z subregionu południowego,

– „Zdrowy subregion” – opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z subregionu południowego, Przychodnia Marcinkowskiego z Nysy – „Domowa przychodnia 2” – długoterminowa opieka dla mieszkańców subregionu południowego,

– „Domowa przychodnia 2” – długoterminowa opieka dla mieszkańców subregionu południowego, Cer Med z Opola – „Żyj Godnie na Jesieni Życia!” – usługi zdrowotne dla osób starszych z niepełnosprawnościami z miasta Prudnik,

– „Żyj Godnie na Jesieni Życia!” – usługi zdrowotne dla osób starszych z niepełnosprawnościami z miasta Prudnik, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA z Opola – usługi zdrowotne dla mieszkańców subregionu południowego, w szczególności miasta Prudnik i Nysa oraz wsi na terenie gmin Prudnik i Nysa,

– usługi zdrowotne dla mieszkańców subregionu południowego, w szczególności miasta Prudnik i Nysa oraz wsi na terenie gmin Prudnik i Nysa, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – ma projekt „Wbrew Niesamodzielności! – to kompleksowe wsparcie zdrowotne dla mieszkańców subregionu południowego,

– ma projekt „Wbrew Niesamodzielności! – to kompleksowe wsparcie zdrowotne dla mieszkańców subregionu południowego, Spółdzielnia Socjalna „Parasol” z Nysy – proponuje długoterminową opiekę medyczną dla potrzebujących z subregionu południowego,

– proponuje długoterminową opiekę medyczną dla potrzebujących z subregionu południowego, Nestor ze Świdnicy – prowadzi projekt „Samodzielni niezależni – wsparcie dla mieszkańców powiatu prudnickiego”,

– prowadzi projekt „Samodzielni niezależni – wsparcie dla mieszkańców powiatu prudnickiego”, Fundacja Promenada z Opola – rusza z projektem „Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym osób starszych i opiekunów faktycznych z subregionu północnego,

– rusza z projektem „Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym osób starszych i opiekunów faktycznych z subregionu północnego, Habilis z Opola – oferuje usługi zdrowotne dla mieszkańców subregionu północnego, szczególnie gminy Olesno, Radłów, Gorzów Śląski oraz miasta Kluczbork,

– oferuje usługi zdrowotne dla mieszkańców subregionu północnego, szczególnie gminy Olesno, Radłów, Gorzów Śląski oraz miasta Kluczbork, REMED z Olesna – będzie świadczył kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób starszych z subregionu północnego,

– będzie świadczył kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób starszych z subregionu północnego, OPS Support z Opola – ma projekt „Opieka bez barier – usługi zdrowotne” dla mieszkańców subregionu północnego,  Nestor ze Świdnicy – rusza z projektem „Samodzielni niezależni – wsparcie dla mieszkańców powiatu namysłowskiego”

Tu pytaj o więcej informacji

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. opolskim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Opolu i Nysie. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.