Potrzebujesz pracy? Rozwijasz firmę? Fundusze unijne ci pomogą

1. Większe kompetencje i umiejętności

Poszukaj sam lub spytaj w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich o nabory na dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych itp. Możesz rozwijać się w każdym niemal kierunku pod warunkiem, że usługę rozwojową wybierzesz z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Te usługi zostały sprawdzone przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i na jej stronie internetowej znajduje się baza BUR (uslugirozwojowe.parp.gov.pl). W woj. opolskim wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę, co może stanowić aż 85 proc. kwoty netto danej usługi.

Projekt dofinansowania usług rozwojowych o tytule „Działanie 5.11 Kształcenie Ustawiczne” prowadzi Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Uczestnikami mogą być osoby od 15. roku życia zamieszkujące /pracujące/ uczące się na terenie woj. opolskiego, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Procedura jest taka – najpierw szukasz szkolenia w BUR, potem wypełniasz wniosek w OCRG (orcg.opolskie.pl), rezerwujesz sobie miejsce na szkoleniu i podpisujesz umowę z OCRG, a następnie się szkolisz.

Spiesz się! Najbliższy nabór na szkolenia to 10 marca!

Możesz też starać się o nieoprocentowaną pożyczkę na kształcenie (pozyczkinaksztalcenie.pl). Pożyczka do 50 tys. zł może stanowić 100 proc. kosztów kształcenia. Jest też możliwość umorzenia nawet 35 proc. pożyczki.

2. Wsparcie dla bezrobotnych

Po pomoc udaj się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Nie uprzedzaj się, PUP to nie tylko miejsce, w którym załatwia się zasiłek i rzuca okiem na tablicę ogłoszeń. Urzędy pracy bardzo się zmieniły. Mają wyszkoloną kadrę oraz nowoczesną ofertę. Otrzymasz indywidualnego opiekuna (doradcę), który oceni, jakie masz potrzeby i specjalnie dla ciebie przygotuje tzw. plan rozwojowy. W skład planu wchodzą m.in. szkolenia, staż, pośrednictwo pracy lub wsparcie w założeniu działalności gospodarczej. Na to również są pieniądze z unijnych funduszy. Można liczyć m.in. o bezzwrotne dotacje do 50 tys. zł.

3. Pożyczka na samozatrudnienie

O pożyczkę na samozatrudnienie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można się starać za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego (fgsa.pl) oraz Fundacji Rozwoju Śląska (frs-cb.pl). Wysokość wsparcia to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, oprocentowanie: 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, okres spłaty: do 7 lat, karencja w spłacie: do 12 miesięcy.

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie wydatków niezbędnych do założenia firmy, m.in.:

zakup środków trwałych oraz towarów na sprzedaż,

zakup środka transportu,

kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Na etapie wnioskowania o pożyczkę i w trakcie korzystania z przyznanego wsparcia, można skorzystać z darmowych usług doradczych i szkoleniowych w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Zobacz, co może ci zaoferować przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodarcza, w której zyski są inwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę. Przedsiębiorstwem społecznym jest np. spółdzielnia socjalna. Tworzy ona nowe miejsca pracy, ale ponad 50 proc. pracowników to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, osoby leczące się z uzależnienia, uchodźcy, osoby opuszczające więzienie itp. Ty też możesz założyć przedsiębiorstwo społeczne. Projekt „PROFES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim” prowadzi przez PROFES Spółdzielnię Socjalną i Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Możesz otrzymać ponad 35 tys. zł wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy, prawie 39 tys. za utrzymanie pełnego etatu przez 12 miesięcy, 29 tys. zł, jeśli przez rok utrzymasz pracownika na ¾ etatu, a ponad 19 tys. zł – pół etatu. Przewidziany jest też szeroki zakres doradztwa od psychologicznego, przez m.in. kadrowe, księgowe, biznesowe do podatkowego. Więcej o możliwości założenia czy rozwinięcia działalności przedsiębiorstwa społecznego możesz dowiedzieć się w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

TU MOŻESZ SZUKAĆ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Adres, telefon i godziny otwarcia punktu znajdującego się najbliżej ciebie znajdziesz na stronie - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/