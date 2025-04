Województwo opolskie wspiera rodziny z trudnościami

Czym jest Europejska Polityka Spójności? To najważniejsze działanie Unii Europejskiej. Chodzi w niej o to, by różnice w jakości życia obywateli państw członkowskich, a nawet poszczególnych regionów były jak najmniejsze. Na przykład byśmy żyli na takiej stopie życiowej i mieli takie same szanse jak Niemcy czy Francuzi. Na Politykę Spójności są przekazywane ogromne sumy z budżetu Unii Europejskiej.

W Polsce, tak jak niektórych, biedniejszych rejonach Unii Europejskiej, potrzeba więcej środków na inwestycje. Osoby mieszkające na wsi mają mniejsze szanse na lepsze zarobki, dobrą szkołę dla dziecka czy wystarczającą opiekę zdrowotną niż mieszkańcy miast. Są miejsca, które podlegają przemianom przemysłowym – np. rejony górnicze, bo państwa Unii odchodzą od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Niektóre regiony bardziej niż inne cierpią z powodu suszy czy powodzi. Część regionów zmaga się z ogromnym napływem migrantów, inne ze starzeniem się społeczeństwa. Polityka Spójności to także inwestycje w ochronę zdrowia, kulturę czy edukację oraz wiele innych. Fundusze Europejskie są także przeznaczane na różne cele społeczne.

Wsparcie na co dzień

Jednym z najważniejszych projektów w woj. opolskim jest „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”. Całkowity koszt projektu to prawie 40 mln zł, zaś wkład z Funduszy Europejskich prawie 34 mln zł. Z tego projektu skorzystają m.in.:

dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej lub ją opuszczające,

ofiary przemocy, w tym przemocy domowej i ich otoczenie,

osoby doświadczające przemocy, w tym przemocy domowej i ich otoczenie,

osoby pełniące funkcję/kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz członkowie ich rodzin,

osoby potrzebujące interwencji kryzysowej,

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

rodziny z dziećmi doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczy

Głównym celem projektu jest objęcie szczególną opieką rodziny przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej. Chodzi o to, by rozwiązać problemy tych rodzin i dać dzieciom z tych rodzin większe szanse rozwoju.

i Autor: Shutterstock Województwo opolskie wspiera rodziny z trudnościami

Jak to wygląda w praktyce?

Pokazujemy to na przykładach.

 Powiat namysłowski za pieniądze z Unii Europejskiej, z myślą o dzieciach z rodzin mających problemy, organizuje dwa wyjazdy ogólnousprawniające, usługi psychologa, logopedy, specjalisty EEG BIOFEEDBACK, poradnictwo specjalistyczne i zakup narzędzi do diagnozy psychologicznej. Inwestuje w podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych przez organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych, doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą czy organizację warsztatów dietetycznych. Edukacja wychowanków pieczy zastępczej, kurs języka obcego, zakup certyfikowanego wyposażenia na place zabaw dla czterech zawodowych rodzin zastępczych.

 Gmina Byczyna chce wspierać rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze. Pieniądze idą więc na zatrudnienie asystenta rodziny, zakup materiałów do pracy z dziećmi, usługi psychologa i logopedy. Jest też wsparcie w organizacji wolnego czasu dla 20 dzieci i udział w wydarzeniach kulturalnych dla 15 rodzin.

 Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole ma projekt dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W projekcie zajęcia sportowo-wychowawcze, terapia ruchowa i rekreacja, zakup sprzętu sportowego, zatrudnienie trenerów sportowych, organizacja obozów rekreacyjno-sportowych i zakup busa. 30 dzieci pojechało na obóz sportowy do Zwardonia. Codziennie były zajęcia sportowo-wychowawcze na przygotowanej macie. Była też okazja do jazdy na nartach i wspólne ognisko.

Promocja rodzicielstwa alternatywnego

Festyny na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego w Opolu są organizowane co roku. Ośrodek opieki społecznej za jego pośrednictwem promuje ważność rodziny, ale także alternatywne rodzicielstwo w postaci rodzin zastępczych. Głównie chodzi tu o rodzicielstwo zastępcze zawodowe, ale także rodzicielstwo adopcyjne. Potencjalni rodzice dowiadują się, że jest taka możliwość: gdy ktoś z powodów medycznych czy pozamedycznych nie może mieć własnego potomstwa, to warto pomyśleć o alternatywnych postaciach rodzicielstwa zastępczego albo przysposobienia, czyli adopcji.

Przygotowano także wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin – gry sportowe, zabawy i różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Dla dzieci, które brały udział w konkursach, były nagrody.

TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. opolskim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Opolu i Nysie. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.