Wybierz się do Stegu Areny. Sportowych emocji nie zabraknie!

Ewa i Agata chcą promować kobiecy futbol w Polsce, dlatego od dwóch lat organizują turnieje, w których do rywalizacji stają najlepsze kobiece zespoły. Pod koniec grudnia w Opolu zagoszczą Medyk Konin, Śląsk Wrocław, UKKS Katowice, Diamonds Academy Warszawa, Beniaminek Krosno, Sparta Miejska Górka, Tęcza Bydgoszcz, a w rolę gospodarza wcieli się Unia Opole. Boiskowa rywalizacja młodych piłkarek, które za kilka lat będą stanowić o sile reprezentacji Polski nie będzie jedną atrakcją, która czeka na kibiców podczas turnieju Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023.

Wspaniałe prezenty dla kibiców zorganizowali organizatorzy turnieju Orły Polska Fundacja Promocji i Wspierania Sportu. To dzięki ich pracy i wsparciu Świętego Mikołaja na aukcji podczas turnieju będziecie mogli wylicytować koszulkę z autografem Ewy Pajor, Agaty Tarczyńskiej, czy reprezentacji Polski (z podpisem m.in Roberta Lewandowskiego), ale to nie wszystko. Na aukcję trafią również rękawice z podpisem Joanny Jędrzejczyk i rakieta z autografem najlepszej tenisistki świata Igi Świątek.

To nie koniec niespodzianek. Fani drużyn startujących w turnieju będą mogli rywalizować ze sobą w zabawie o Puchar Kibica. Każda drużyna zgłoszona do turnieju będzie miała wyznaczony sektor na Stegu Arena, a Ci kibice, którzy będą prowadzić najbardziej kreatywny doping będą mieli możliwość wygrania dla swojej drużyny voucher o wartości 1000 złotych ufundowanego przez sklep piłkarki R-Gol i dodatkowo zabiorą ze sobą do domu pamiątkowy Puchar Kibica. O zwycięstwie w zabawie zdecydują Ewa i Agata, które wskażą zwycięskich fanów. Ambasadorki turnieju wyłonią również zwycięzcę zabawy, w której do wygrania będzie weekendowy wyjazd dla całej rodziny ufundowany przez ośrodek Kalinowa Polana. Szczegółowe informację na temat zbliżającego się turnieju znajdziecie na portalach społecznościowych Orły Polska Fundacja Promocji i Wspierania Sportu.

Organizatorem turnieju jest Orły Polska Fundacja Promocji i Wspierania Sportu. Sponsorem Strategicznym turnieju jest Visa, Patronat Honorowy nad turniejem objęli Ministerstwo Sportu i Turystyki i Prezydent Miasta Opole Arkadiusz Wiśniewski. Atrakcje i wsparcie młodym piłkarkom zapewniają R-Gol, JW Promotion, Weron, Namedsport, Miasto Opole, Mosir Opole, Stegu Arena, Kalinowa Polana, Auchan, Restauracja Niebo w Gębie z Opola i Polska Agencja Antydopingowa Polada. Patronami medialnymi wydarzenia są Polski Związek Piłki Nożnej, Radio Eska i Nowa Trybuna Opolska.