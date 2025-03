i Autor: Shutterstock Zdobądź zawód w innowacyjnej branży

Zdobądź zawód w innowacyjnej branży

Choć pracodawcy poszukują pracowników, to wiele osób nie może znaleźć pracy. Problem ten w szczególności dotyczy ludzi młodych. Powodem jest edukacja niedostosowana do potrzeb nowoczesnego biznesu, brak umiejętności i odpowiedniego wykształcenia. Dlatego, z pomocą funduszy europejskich m.in. Krajowego Programu Odbudowy (KPO), powstały Branżowe Centra Umiejętności. Będą one przygotowywać do pracy w innowacyjnych branżach we współpracy z okolicznym biznesem.

przygotowanie nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się,

kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji sektorowej,

egzaminy zawodowe i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych,

szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu,

wspieranie współpracy szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,

innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,

doradztwo zawodowe dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. Kształcenie zawodowe w Polsce ma mieć światowy poziom, a absolwenci szkół w Polsce zyskają kompetencje przydatne dla pracodawców w Europie i na świecie. Kompetencje młodych ludzi mają też stanowić zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych kryzysów. Centra już ruszają W Grodkowie powstaje – we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytetem Opolskim oraz organizacją pracodawców Transport i Logistyka – BCU kształcące w dziedzinie logistyki. Ma prowadzić 18 rodzajów szkoleń dopasowanych do rynku pracy w dziedzinach: nadrzędne systemy informatyczne ułatwiające funkcjonowanie magazynu,

wdrażanie nowoczesnych systemów transportowych AGV w magazynach,

projektowanie i wykonywanie graficznych rozwiązań, oznaczeń infrastruktury magazynowo-logistycznej. Branżowe Centrum Umiejętności w Opolu kształcić będzie w dziedzinie teleinformatyki chmurowej, czyli zarządzania danymi w bazach działających w chmurach danych. Ma stworzyć nową, certyfikowaną kwalifikację dla techników teleinformatyków. Tacy fachowcy są na rynku bardzo poszukiwani. Projekt opolskiego BCU został oceniony najwyżej w całej Polsce. Partnerem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Szkolenia i kursy rozpoczną się w 2025 r. i potrwają do czerwca 2026 r. W Opolu ruszają także inne BCU. Mają to być zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie motoryzacji oraz poligrafii, introligatorstwa i opakowań. Drukarstwo to nie tylko papier, ale także tkanina zadrukowana, nalepki na samochodach, oklejone autobusy. To również opakowania. Obecnie, w zależności od części tego przemysłu, Polska na piątym lub trzecim miejscu w Europie. Polska jest hubem, jednym z głównych centrów wytwarzania produktów z nadrukiem. Niestety brakuje u nas fachowców. BCU w Zdzieszowicach zajmie się kształceniem w dziedzinie spedycji. Powstanie 6 pracowni zawodowych oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. Stanie także hala, w której odbywać się będą zajęcia praktyczne z obsługi żurawia, podestu ruchomego, suwnicy oraz wózka widłowego. Weź udział w konkursie WorldSkills WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. W tym roku rywalizacja odbywa się w konkurencjach: Meblarstwo, Stolarstwo, Technologia mody, Odnawialne źródła energii (OZE), Piekarstwo, Frezowanie CNC, Mechatronika, Przemysł 4.0, Fryzjerstwo, Budownictwo cyfrowe/BIM, Obsługa gości hotelowych, Instalacje sanitarne i grzewcze, Gotowanie, Cukiernictwo, Integracja robotów przemysłowych, Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych, Układanie płytek ściennych i podłogowych, Tynkowanie i systemy suchej zabudowy, Malowanie i dekorowanie, Inżynieria mechaniczna CAD. Zarejestrować się można przez stronę internetową worldskillspoland.org.pl. Finaliści zawalczą o udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills Shanghai 2026. O wszystkie interesujące cię informacje możesz prosić w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. i Autor: materiały prasowe