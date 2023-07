Jak prowadzić karierę zawodową?

Niezależnie od regionu Polski pracodawcy szukają zmotywowanych i chętnych do pracy pracowników. Są to uniwersalne cechy, które powinien posiadać kandydat idealny. Również płockie firmy otwarte są dla młodych ludzi, którzy mają w sobie pasję i chęci rozwoju zawodowego. Jednak jak to wygląda z perspektywy osób poszukujących pracy? Czy płocki rynek pracy naprawdę jest tak przyjazny? Cóż, znalezienie odpowiedniego zatrudnienia nie jest proste, choć istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc Ci w otrzymaniu pracy marzeń. Wiele zależy jednak od Twojego zaangażowania, naturalnych predyspozycji, nastawienia, czy zdolności do nauki nowych rzeczy. Jak zatem świadomie poprowadzić swoją karierę zawodową?

Zbadaj lokalny rynek

Po pierwsze, już na początku swojej drogi postaraj się zagłębić, jak wygląda Twój lokalny rynek. Choć oczywiście nie musisz determinować swojej kariery miejscem, w którym mieszkasz, jednak taka wiedza na wszelki wypadek zawsze się przyda. Szczególnie że najprawdopodobniej to właśnie w miejscu swojego zamieszkania zaczniesz zbierać pierwsze doświadczenie zawodowe.

Kiedy już poznasz zapotrzebowanie lokalnego rynku, zbadaj także potrzeby pracodawców w całej Polsce i w regionach znajdujących się najbliżej Ciebie. Może zauważyłeś jakieś punkty wspólne? Dodatkowo posłuchaj siebie i postaraj się połączyć wszystko w jedną całość. Jeśli np. w całej Polsce brakuje pracowników branży IT, a w Twoim mieście ma siedziba jedna z większych firm zajmujących się nowymi technologiami, warto zastanowić się nad zawodami związanymi właśnie z tym obszarem. Nie musi być to wcale programista, ale np. rekruter IT lub marketingowiec firmy technologicznych.

Rozwijaj się

Kiedy już mniej więcej wybierzesz sektor, w którym chcesz działać to pora rozpocząć samorozwój. Istnieje grupa zawodów, które wymagają ukończenia studiów lub specjalnych szkół. Jeśli to właśnie chcesz robić to pora przysiąść do nauki i skupić się na poszerzaniu swojej wiedzy. W przypadku profesji, w których nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, możesz skupić się na kursach lub szkoleniach. Dodatkowo warto samodzielnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w konkretnym zakresie.

Buduj doświadczenie

Kolejnym ważnym punktem jest budowanie doświadczenia zawodowego. Na początku nie będzie to proste. Najpewniej rozpoczniesz swoją przygodę z zawodem od najniższego stanowiska w firmie. To nie oznacza jednak, że takie doświadczenie nie jest potrzebne - wręcz przeciwnie. Dzięki temu masz szansę poznać swój zawód od podszewki. Mimo że najpewniej nie zarobisz zbyt wiele, to jednak jest to czas, podczas którego inwestujesz w swoją wartość rynkową. Pamiętaj jednak, aby starać się odrzucać oferty pracy, które nie łączą się choć trochę z Twoim planem na przyszłość. Zawsze staraj się szukać nawet pośredniego związku z umiejętnościami, które przydadzą Ci się w kolejnych pracach.

Zdobądź pracę marzeń

Kiedy już jesteś wyposażony w doświadczenie i wiedzę, możesz ruszać na podbój rynku pracy. Szukaj ofert, które odpowiadają Twoim wymaganiom, ale także takich, które dają Ci realne szanse na zatrudnienie, ponieważ spełniasz określone warunki. Przygotuj profesjonalne CV i bądź pewny siebie na rozmowie kwalifikacyjnej. W końcu pracowałeś bardzo ciężko, aby znaleźć się w tym miejscu. Nawet jeśli nie do końca jeszcze ufasz swoim umiejętnościom, to pomóc może spisanie wszystkiego na kartce. Pomyśl o tym, czego nauczyłeś się w poprzednich pracach i spróbuj dostosować te umiejętności do wymagań stawianych w nowej pracy.

Jeśli znajdziesz już zatrudnienie, to nie oznacza to jednak, że możesz przestać się rozwijać. W końcu zależy Ci na awansach i zwiększaniu zarobków. Słuchaj feedbacku od przełożonych i współpracowników, świadomie podchodź do kolejnych projektów i buduj relacje biznesowe. Staraj się utrzymać świeżą głowę i nie pozwól, aby dopadło Cię wypalenie zawodowe. Jak to zrobić? Praktykuj zasadę work-life balance i daj sobie przestrzeń do odpoczynku!